Fabien Laurencio envía mensaje al pueblo cubano desde Nuestra Belleza Latina: No nos rindamos nunca

Fabien Laurencio Foto © Instagram de la artista

La joven cubana Fabien Laurencio, concursante de Nuestra Belleza Latina, pidió al pueblo de Cuba que nunca se rinda ni se canse de luchar por la libertad.

Desde la mansión de la belleza en la que está recluida desde que fue elegida para participar en el concurso, Faby envió un mensaje a través de Instagram en los escasos minutos que le da la producción únicamente los domingos para utilizar su celular.

"A mi pueblo de Cuba, llevo 6 semanas sin celular, lo tengo por 10 minutos cada domingo solamente y bajo estricta supervisión. No sé lo que está pasando afuera pero sea lo que sea, a mis cubanos de aquí, a los de allá y a los de todo el mundo: ¡No nos rindamos NUNCA! ¡VIVA CUBA LIBRE!", escribió en su cuenta de Instagram.

Durante las audiciones de Nuestra Belleza Latina, Faby destacó por su sencillez, su carisma y su belleza, pero también por lucir una capa amarilla para su sketch de reportera en el que estampó el mensaje de Patria, Vida y Libertad, y la bandera cubana.

La joven de 27 años, que antes de entrar al reality de belleza era asistente dental en Houston, Texas, agradeció también el increíble apoyo que ha tenido en las redes sociales, donde los cubanos se han unido como nunca para apoyar a la concursante que los representa.

"¡Mi batallón! No tengo palabras para agradecerles el inmenso apoyo que he recibido de parte de todos ustedes. La verdad están siendo mi único apoyo en esta competencia. ¡Sin ustedes no soy nada! ¡Gracias, gracias, gracias!".

El influencer cubano Oyacito ha sido uno de los promotores del apoyo este año a la concursante cubana.

"Por favor, los cubanos aunque sea una vez en la vida se unan, vamos a unirnos para votar por Fabien, apoyar a Nuestra Belleza Latina, a ver si por lo menos este año Cuba puede llevarse una corona, ya que no tenemos libertad por lo menos tener una reina de belleza para que Cuba no siga ausente... Vamos a votar todos los domingos, los cubanos necesitamos algo positivo", dijo en su cuenta de Instagram.

Faby llegó a Nuestra Belleza Latina sin experiencia en el mundo artístico ni de belleza, y su audición en el concurso fue su primera experiencia frente a las cámaras. La cubana llegó a Estados Unidos en 2015 junto a su esposo, y asegura que su valor agregado en el popular show de televisión es "ser yo misma".

