Copa Airlines anuncia vuelos diarios entre la Habana y Panamá a partir del 15 de noviembre

La aerolínea Copa Airlines volará diariamente la ruta entre Ciudad Panamá y La Habana -una de las más demandadas por los cubanos- a partir del lunes 15 de noviembre, según dio a conocer la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios (ECASA).

Durante las dos primeras semanas del mes se mantiene la frecuencia de dos vuelos semanales, los martes y los jueves.

Sin embargo, a partir del 16 y hasta el 30 de noviembre, la empresa estatal cubana anunció varios vuelos diarios, con llegadas a La Habana a las 10:05 am, a las 11:45pm y a las 12:30 am.

A partir del martes 16 de noviembre, las salidas de La Habana para Ciudad Panamá están planificadas para las 11:30 am; las 5:20 am y las 7:36 am.

Los viajeros necesitados de más información pueden comunicarse o presentarse a la oficina de Ventas del Centro de Negocios, ubicada en la calle 76 entre 3ra y 5ta Avenida, en Miramar, o en el teléfono 7-204-11-11.

ECASA publicó actualizaciones de otras aerolíneas que viajarán a Cuba en este mes de noviembre como Sunwing, Interjet, Air Transat, World2Fly, Turkish Airlines, Southwest, Wingo, Iberia, entre otras.

La Empresa Estatal de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarias explicó el pasado 29 de octubre que entre el 3 y el 5 de noviembre tiene previsto realizar otra actualización de las programaciones de vuelos para el mes de noviembre.

"Aún se están recibiendo solicitudes de establecimiento de vuelos por lo que faltan aerolíneas por publicar su programación", indicó ECASA en Telegram, donde añadió que "se está trabajando de forma ininterrumpida para tener listo, a la mayor brevedad, el establecimiento de todos los vuelos solicitados por las aerolíneas".

Desde febrero de 2021 las autoridades de gobierno y salud cubanas anunciaron fuertes restricciones que incluyeron reducción de vuelos procedentes de Estados Unidos, México, Panamá, Bahamas, República Dominicana, a los que se sumaron más tarde Jamaica y Colombia.

Programación de Copa Airlines entre Panamá y Cuba en noviembre:

Martes 2 y jueves 4:

CM371 llegando a La Habana 11:05am

CM372 saliendo de La Habana 12:30pm

Martes 9 y jueves 11:

CM371 llegando a La Habana 10:05am

CM372 saliendo de La Habana 11:30am

Desde el 15 de noviembre hasta el 30 de Noviembre (diario):

CM371 llegando a La Habana 10:05am

CM372 saliendo de La Habana 11:30am

Desde el 16 de noviembre hasta el 30 de Noviembre (diario):

CM294 llegando a La Habana 11:45pm

CM295 saliendo de La Habana 5:20am

CM230 llegando a La Habana 12:30am

CM321 saliendo de La Habana 7:36am