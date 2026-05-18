Menos vuelos, más apagones y hoteles vacíos: así se hunde el turismo en Cuba

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El turismo cubano afronta su peor verano en décadas, golpeado al mismo tiempo por la escasez de combustible, la retirada masiva de aerolíneas y la presión de las sanciones estadounidenses sobre las cadenas hoteleras españolas que operan en la isla.

Un análisis publicado este lunes por El Mundo, revela cómo los apagones no son el único problema del sector turístico cubano. A la crisis energética se suma la retirada de al menos 11 aerolíneas que han suspendido vuelos a Cuba en 2026, entre ellas Air Canada, Air France y Turkish Airlines.

Iberia aplicará la suspensión total de su ruta Madrid-La Habana desde julio, y Cubana de Aviación confirmó el 12 de mayo la cancelación inmediata de su único vuelo Cuba-España, tras la decisión de Plus Ultra de suspender la ruta alegando fuerza mayor por la Orden Ejecutiva 14404, firmada por la presidencia de Estados Unidos el 1 de mayo de 2026.

Las cadenas hoteleras españolas, sin embargo, no pueden marcharse con la misma facilidad. Meliá, con más de 30 hoteles, e Iberostar, con una veintena, explotan establecimientos en régimen de cogestión con Gaesa, el conglomerado empresarial del Ejército cubano que controla también las remesas, las gasolineras y el servicio de internet.

La relación de las hoteleras españolas con Gaesa las coloca ahora en el centro de la presión de Washington.

El secretario de Estado Marco Rubio firmó el 7 de mayo un comunicado con nuevas sanciones que estiman en 20.000 millones de dólares los ingresos de Gaesa, calificada de «corazón de la cleptocracia comunista», y prohíben explícitamente contribuciones, fondos o servicios a personas señaladas por la administración estadounidense, como Ana Guillermina Lastres, la militar que dirige el conglomerado.

Meliá ya vio caer su negocio en Cuba un 10% en 2025, hasta 11,5 millones de euros, con una ocupación del 40% y un ingreso por habitación de apenas 29 euros.

En el primer trimestre de 2026, la cadena tenía el 50% de su capacidad operativa paralizada. NH Hotels, ahora perteneciente a Minor Hotels, ya abandonó Cuba.

En el primer trimestre de 2026, el desplome del turismo en Cuba se aceleró. Solo 298.057 turistas llegaron a la isla entre enero y marzo, el 52% del nivel del mismo período del año anterior, con una ocupación hotelera del 21,5% —más de ocho de cada diez habitaciones vacías.

En marzo de 2026, Cuba recibió apenas 35.561 turistas, un hundimiento del 79% interanual. El turismo ruso, que había sido uno de los mercados de sustitución tras la pandemia, se desplomó ese mes hasta 249 visitantes, frente a los 15.688 de enero.

En medio de la crisis y el colapso inminente del sector, el primer ministro Manuel Marrero prometió en la feria FITCuba 2026, celebrada el 8 de mayo, un «invierno muy fuerte» para el turismo en Cuba y aseguró que no pararán las inversiones en esa área de la economía nacional.