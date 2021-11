Arzobispo de Santiago de Cuba hace un llamado de no violencia entre cubanos: "Así no se construye la Patria"

El arzobispo de Santiago de Cuba, monseñor Dionisio García, hizo un llamado a la no violencia entre los cubanos en la oración final de su más reciente eucaristía realizada en la Basílica del Santuario de la Virgen de la Caridad del Cobre.

El monseñor García en su oración final pidió ante la Patrona de Cuba “que nunca entre nosotros haya un llamado a la violencia, que nunca un vecino se ponga contra otro vecino, ni un joven contra otro joven, así no se construye la Patria”.

Igual reclamó “los cambios necesarios para que los cubanos vivamos en paz, en prosperidad en alegría, en seguridad, para que se nos quite la tristeza, se nos quite la confusión, se nos quite la desesperanza. No tengamos miedo en hacer los cambios, son necesarios. La vida necesita eso, nosotros cambiamos nuestra vida, y podemos cambiar para mejor”.

También el arzobispo recordó que “la pandemia con toda su secuela de dolor, de incertidumbre, de miedos nos ha tocado fuerte. La situación de nuestras familias por la economía, por la supervivencia, nos está afectando mucho; a muchas familias no les alcanza, no tienen lo suficiente para vivir, por los salarios, por las escaseces, por las reformas económicas que no han dado los resultados que los que la programaron esperaban”, señaló, además en su oración que se puede escuchar íntegramente en la página oficial del arzobispado de Santiago de Cuba, además de estar compartida en su perfil de Facebook.

El monseñor en su oración ante la Virgen de la Caridad igual expuso que “nuestro pueblo sufre, sufre. Cada día tiene que gastar más en las cosas esenciales de la vida y el dinero no alcanza. El dinero no lo hace todo, pero el dinero, la producción de una sociedad es necesaria para poder vivir bien”.

Igual pidió ante la Madre de los cubanos que “la mente, la inteligencia, el ansia de progreso que tiene todo nuestro pueblo, no se vea limitada, sino al contrario, que se abran todas las posibilidades para que todos podamos enriquecernos mutuamente, con nuestro trabajo decente y que todos tengamos un salario digno, para que los padres puedan vivir tranquillos cuando ven a su familia que tienen que sostener”.

El Monseñor Dionisio García clamó para que “todos los cubanos nos sintamos iguales en todos los sentidos", además de aseverar que “como cubanos que nacimos en esta tierra, todos tenemos dignidad y derechos”.

Por último en su oración le pidió a la Virgen de la Caridad del Cobre que intercediera para que “con mucho respeto, miremos a otra persona igual a mí, y que lo que deseo para mí lo tengo que desear para él, y que él tiene tanto derecho como yo a participar en la solución de los problemas que nos conciernen a todos”

“Que nadie tenga miedo, ni nadie sienta el temor de que se vea impedido a ejercer lo que es natural para cada persona dentro del orden, dentro del respeto al otro. Para eso están las leyes, las leyes están para que todos seamos respetados”, concluyó el monseñor en su oración.

El llamado de la no violencia del arzobispo de Santiago de Cuba planta postura ante la nueva ola de represión que se vislumbra tras recientes declaraciones del gobernante Miguel Díaz-Canel al clausurar una reunión plenaria del Comité Central, donde afirmó que en Cuba hay "suficientes" revolucionarios para enfrentar cualquier tipo de manifestación, ante el desafío de grupos de jóvenes de marchar el próximo 15 de noviembre.

Esa declaración ha sido vista como otro llamado al enfrentamiento violento entre cubanos como igual hizo en la jornada del 11J, cuando ordenó reprimir a los manifestantes que protestaban pacíficamente en más de 60 localidades del país.