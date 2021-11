Rapero cubano denuncia acoso policial en Cienfuegos: "Me van a meter preso antes del 15N"

El rapero cubano Carlos Ernesto Díaz González, conocido por el Ktivo Disidente, denunció este martes el acoso policial por sus temas musicales a favor de la democracia y su postura política, tras ser citado verbalmente por el Jefe de Sector de la PNR de la localidad de Punta Gorda, en la ciudad de Cienfuegos.

“No soy ni el mejor ni el peor cubano, pero estoy orgulloso ahora mismo de mí y de los compañeros que como yo no nos dedicamos a hablar por la ‘pata del blúmer’ ni por ‘debajo del sobaco’ ni estamos tratando de cuestionar con tibiezas. Nosotros estamos afrontando una posición cívica frontal y hoy se me personó en mi casa el jefe de sector de Punta Gorda, en el municipio de Cienfuegos, y me está diciendo que yo estoy citado para mañana a la unidad de la policía”, expuso el músico en un video que comparte en sus redes sociales.

Igual denunció en su directa que “sé que me van a meter preso. Antes del 15 de noviembre es muy probable que esté en una prisión, no sé cuál podrá ser, ellos tienen bastante prisiones para eso”.

“Ahora lo que quiero, periodista oficialista, cuando te refieras a cubanos como yo, que estamos afrontando estas actitudes de valentía, que al menos tenemos la dignidad de enfrentarnos a Leviatán este que tanto daño le está haciendo al país, mídete antes de hablar y lávate la boca”, expuso, además.

También comentó que “soy un cubano digno, y estoy muy orgulloso de mí y de mis compañeros. Y si el 15 de noviembre estoy en la calle y, ellos no me han metido preso, voy a marchar para exigir mis derechos. Está bueno ya”.

Díaz González aclaró, además, que quería “hacer la denuncia pública” del acoso que padece para que “la comunidad internacional tenga una constancia de que como ciudadano cubano estoy haciendo valer mis derechos, ya que aquí en Cuba no son muy respetados y quiero que haya una constancia, en este formato de video, de las cosas que están sucediendo”.

El rapero detalló que está “citado para mañana a la unidad de la policía”, pero que “con mucho respeto, y todo el que estuvo presente lo pudo ver, que si no me dan una citación oficial, yo no voy a ningún lugar, que vengan a recogerme, a ver si de verdad estoy probando fuerza. Que vengan a recogerme con el tercio táctico, con la séptima flota de Margaret Thatcher, que yo voy a estar aquí. Yo no los estoy enfrentando, yo sencillamente estoy adoptando una postura con dignidad hasta el final”.

“Hagan lo que tengan que hacer. No me echen más miedo, por favor se los voy a pedir. Preso es preso. No sé con qué motivo, no sé qué causa me van a inventar o bajo qué artículo del Código Penal ustedes me puedan sancionar a mí. Yo trataré por todos los medios de no darles los motivo”, expuso, también.

En otro video en redes, compartido por el usuario que se identifica como Miki Terrori, se observa al policía que fue a citar al rapero en su vivienda y el momento en que intenta quitarle a la fuerza el teléfono celular con el que lo estaba filmando.

“Con esto solo quiero dejar constancia a la comunidad internacional, porque el mundo los está mirando”, concluye el músico.