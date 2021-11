Muere el cantante Georgie Dann a los 81 años en España

Muere el cantante Georgie Dann Foto © Instagram/Pronto.es/El profe molón

El cantante Georgie Dann falleció a los 81 años mientras le realizaban una operación de cadera realizada en el Hospital Puerta de Hierro, en Madrid, España.

Dann padecía varias patologías y había sido informado del riesgo de someterse a la referida cirugía, con la que pretendía recuperar su movilidad, apunta este miércoles el diario El Mundo.

Igual el medio refiere que su familia estaba consciente de su delicada situación de salud y del trágico resultado en el que podía derivar esta operación.

El intérprete, conocido también como El Rey del Verano por sus pegajosas y animadas canciones, es una de las figuras más reconocidas de la canción ligera en las décadas 70 y 80 del pasado siglo, cuando puso a bailar a varias generaciones con temas como El Bimbó, Macumba, La barbacoa, Carnaval o El Africano

Aunque muchos lo identifican como español, Georges Mayer Dahan, su nombre completo, nació en París el 14 de enero de 1940 en una familia de músicos y artistas.

Estudió, además, en el Conservatorio de su ciudad natal y se especializó en el clarinete, aunque también tocaba el saxofón y el acordeón. También se licenció en Magisterio.

Durante sus años como profesor empezó a componer canciones humorísticas con sus alumnos y, de esta manera, se inició en la composición y la canción hasta publicar su primer disco.

A los 25 años llegó a España para participar en el Festival del Mediterráneo representando a Francia con el tema "Tout ce que tu sais" (Todo lo que sabes).

Después de esa presentación le llegarían sus primeros contratos para ir a cantar a Venezuela, Argentina y México.

Dann acumula 303 canciones registradas en la Sociedad General de Autores y Editores como compositor y letrista. Su primer gran éxito fue Casatshock, en 1969.

A mediados de los años setenta Dann se casó con una de sus bailarinas, Emilia García Emy, con quien siempre estuvo junto y tuvo tres hijos.

Ella fue durante algunos años su manager, y dos de sus hijos, Patricia y Paul, formaron el grupo Calle París a principios de los dos mil que alcanzó cierta relevancia.

En el 2016 dijo al diario español El País que, aunque sus composiciones tenían ritmos sencillos y pegajosos, “para nada es algo que surge de la noche a la mañana”.

“Yo hago lo que a mí me parece y cuando lanzo algo es porque ya lo he meditado mucho. Más allá de fabricar el éxito, tienes que llegar a la gente. Y no es fácil. Lo importante es que la gente se fije en la canción y que le haga gracia”, confesó en esa ocasión.