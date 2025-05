"Ella no necesita de ningún hombre": Hallel Génesis sorprende a sus seguidores cantando en inglés un tema de Alicia Keys

Hallel Génesis sorprende al interpretar en inglés "If I Ain’t Got You" de Alicia Keys, mostrando su versatilidad y dominio vocal. Conmovió a seguidores en Instagram con una actuación íntima y emotiva.