Néstor Jiménez Jr se derrite de amor por Camila Arteche: "El amor más lindo que he conocido"

Néstor Jiménez Jr y Camila Arteche Foto © Instagram / Néstor Jiménez Jr

Los actores cubanos Néstor Jiménez Jr y Camila Arteche se han convertido en una de las parejas más seguidas y queridas entre la comunidad cubana.

Este 5 de noviembre, están celebran un mes más de novios y Néstor no ha querido perder oportunidad para decirle a Camila lo feliz que está de tenerla en su vida. La actriz se encuentra desde hace unos días en Colombia, por lo que tendrán que celebrar a su regreso.

"Gracias por estos meses del amor más lindo que he conocido, gracias por tu bomba, tu lealtad, mi novia, mi compañera de crimen, mi cómplice, hoy es 5 y cada 5 doy gracias por tenerte, que te lleguen mis besos desde Miami Beach a 1740,05 km donde estás, te amo @camila_arteche, te amo descomunal", escribió el actor junto a un video con algunos momentos divertidos que han vivido juntos en estos meses.

Pero Camila no tardó en devolverle el romántico mensaje: "¡Mi amor! ¡No me esperaba esto! Feliz cumple mes, celebro este y todos los días junto a ti! Mi amor bonito, la historia de amor que soñé una vez se me hizo realidad. Ya te estaba amando y no lo sabía hace como 15 años. Te amo".

Desde que destaparon públicamente su relación a inicios de septiembre, los artistas no han dejado de intercambiar hermosos mensajes y hacer partícipes a sus seguidores de su amor.

