Periodista independiente Héctor Valdés Cocho rechaza oferta del régimen cubano de exiliarse

Héctor Valdés Cocho Foto © Facebook

El periodista independiente cubano Héctor Luis Valdés Cocho rechazó una oferta del régimen de exiliarse, luego de varios años padeciendo maltratos y acoso por parte de las autoridades.

En un mensaje publicado en Facebook, el joven reportero del medio ADN Cuba, afirmó que el pasado 31 de octubre, cuando fue detenido luego de trasmitir las celebraciones de Halloween en el parque Central de La Habana, la Seguridad del Estado usó a su padre (quien se encuentra gravemente enfermo en otro país) como mecanismo de chantaje para que aceptara exiliarse.

"Reconozco que en su momento acepté la oferta, mañana era la cita en la embajada del país que sería mi destino. Digo "era" porque en esta ocasión mi convicción pudo más que el chantaje emocional utilizado durante esos dos interrogatorios. No iré, no asistiré a la cita donde me dirán NO PUEDES ENTRAR MÁS A CUBA", afirmó.

Explica que fue una decisión tomada a solas, sin que mediaran su mamá o su novio. "Fueron siete días duros donde tuve que elegir entre mi deseo de estar al lado del hombre estar en este mundo y mi deseo de estar acá, en esta tierra que un día me cerrará los ojos. Fue duro decidir entre mi padre y mi país", señaló.

Post de Héctor Luis Valdés Cocho. Captura

El padre de Valdés Cocho emigró en 1994, en una balsa maltrecha junto a su hermano y su primo, dejando atrás a sus hijos y a su esposa.

A mi padre no lo vi hasta después de 21 años, crecí como tantos niños sin el calor paterno, recordó el periodista en su post. Dijo que esa vez no pudo reconocerlo, ya no era un Casanova, sino un hombre enfermo que antes de partir le pidió perdón a sus hijos.

Ahora, cuando padece en la cama de un hospital, Valdés Cocho le asegura que su amor supera todas las fronteras; y de vuelta le pide perdón por no tener el valor de aceptar el exilio para ir a cuidarlo.

"Cuídate y sé fuerte, sé el superhéroe con el cual soñaba en mi niñez. Sé mi padre! Mil veces perdóname, espero que me entiendas", le dijo.

Al final de su mensaje el periodista le dijo a sus represores que "mañana se quedarán esperando ahí, en la sede diplomática que pretendía lanzarme al destierro".

"No pueden ni podrán conmigo, salí así de fuerte a mi padre", subrayó.

En los últimos dos años, Héctor Luis Valdés Cocho ha sido detenido casi una decena de veces, casi siempre por intentar hacer su trabajo o visitar a amistades que estaban bajo vigilancia de la Seguridad del Estado.

Asimismo, ha denunciado arrestos y cercos en su domicilio en fechas significativas, como el pasado 10 de octubre, cuando se conmemoraba el inicio de las guerras por la independencia.

En su última detención el pasado 31 de octubre, reveló que tras ser llevado al cuartel represivo del régimen en Villa Marista, lo obligaron a desnudarse y lo mantuvieron en una habitación fría que le hacía doler los huesos.

Explica que allí y en otros interrogatorios sus represores le insistieron para que se fuera del país. "Héctor deja ADN Cuba!. Héctor vete del país!. Héctor no te vamos aguantar una más!. Héctor porqué sigues en (el medio) El Español?. Héctor quieres que te consigamos para que termines tu carrera?", fueron algunas de las amenazas y ofertas que le hicieron.