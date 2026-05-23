José Daniel Ferrer se reúne con el embajador de Estados Unidos en España

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El líder opositor cubano José Daniel Ferrer se reunió esta semana con el embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr., en lo que la representación diplomática describió como una conversación sobre «la urgente necesidad de libertad en Cuba».

La Embajada de EE.UU. en Madrid confirmó el encuentro este sábado a través de su cuenta oficial en X, donde también informó que participaron Javier Larrondo Calafat, presidente de Prisoner Defenders, y Guillermo Ponce, presidente de la Asociación de Médicos Cubanos en España.

La embajada calificó a los tres participantes como «valientes líderes prodemocráticos» y destacó la figura de Ferrer como «líder exiliado y ex preso político».

El encuentro se produce en el marco de una extensa gira europea de Ferrer que arrancó el dos de mayo en Madrid, organizada junto a Prisoner Defenders, y que se extenderá por más de diez países durante aproximadamente un mes.

El objetivo central de la gira es promover el «Acuerdo de Liberación de Cuba», un plan de transición democrática firmado en Miami el dos de marzo por más de 30 organizaciones del exilio cubano.

Este mismo sábado, la Embajada de EE.UU. ante el Vaticano también recibió a Ferrer durante su recorrido europeo, lo que subraya el respaldo diplomático estadounidense a su agenda.

Durante la gira, Ferrer ha mantenido encuentros de alto nivel con líderes políticos españoles. El pasado miércoles, Santiago Abascal recibió a Ferrer en Madrid y expresó el «firme apoyo» de Vox para trabajar por el fin del régimen cubano. Ferrer también se reunió con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y compareció ante el Parlamento Europeo.

El embajador León es un exiliado cubano de primera generación: nació en Cuba en 1944, emigró a Estados Unidos en 1961 con apenas 16 años y fue nominado por Donald Trump para el cargo. Fue confirmado por el Senado el 19 de diciembre de 2025 y juró el cargo ante el secretario de Estado Marco Rubio el 10 de febrero de 2026.

Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), salió de Cuba el 13 de octubre de 2025 rumbo a Miami junto a su esposa Nelva Ortega y sus tres hijos, desterrado desde la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba tras años de encarcelamiento.

Prisoner Defenders, la organización de Larrondo con sede en España, registró 1,214 presos políticos en Cuba al cierre de febrero de 2026, cifra calificada como récord histórico, y ha contabilizado 1,981 personas detenidas por motivos políticos desde las protestas del 11J de 2021.