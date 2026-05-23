Embajada de EE. UU. ante el Vaticano recibe a José Daniel Ferrer durante su gira por Europa

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La Embajada de Estados Unidos ante el Vaticano recibió este viernes a José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), en el marco de la extensa gira europea que el disidente cubano realiza desde principios de mayo.

La misión diplomática estadounidense publicó el encuentro en su cuenta oficial de la red social X, describiendo a Ferrer como «un líder pro-democracia cubano que ha soportado en primera persona la naturaleza represiva del régimen cubano» y «un hombre de profunda fe, un valiente disidente cubano que fue forzado al exilio por exigir libertades básicas».

La reunión tiene una carga simbólica particular: el Vaticano fue mediador clave en la excarcelación de Ferrer en enero de 2025, cuando un acuerdo impulsado por la Santa Sede y Washington liberó a 553 presos políticos cubanos.

Ferrer, sin embargo, rechazó firmar la libertad condicional por considerarla ilegítima. En abril de ese mismo año, el régimen revocó su excarcelación y lo devolvió a la prisión Mar Verde, en Santiago de Cuba.

Finalmente salió al exilio en octubre de 2025 rumbo a Miami junto a su familia, en lo que sus allegados describieron como un destierro forzado.

La gira europea, coordinada junto a la organización Prisoners Defenders y su presidente Javier Larrondo, arrancó el 2 de mayo en Madrid y abarca más de 10 países.

El pasado 5 de mayo, Ferrer compareció ante el Parlamento Europeo en Bruselas, donde denunció la crisis cubana y reclamó sanciones Magnitsky contra funcionarios del régimen.

El miércoles, Polonia ofreció su experiencia en transición democrática a Cuba en el marco de la misma gira, y el jueves, el líder de Vox Santiago Abascal recibió a Ferrer y prometió trabajar por el «Acuerdo de Liberación de Cuba».

Ese acuerdo, firmado el 2 de marzo en Miami por más de 30 organizaciones del exilio, es el documento político central que Ferrer promueve en cada parada de su recorrido. La visita a la sede diplomática estadounidense ante la Santa Sede se produce además en un contexto de presión activa: el secretario de Estado Marco Rubio viajó al Vaticano este mes para reunirse con el papa León XIV con Cuba en la agenda.

Paralelo a la reunión, Ferrer publicó hoy un extenso texto titulado «El Vaticano, la Unión Europea y América Latina ante la tragedia del pueblo cubano», en el que exige a estas instituciones que abandonen la ambigüedad diplomática. «La tragedia cubana ha llegado a un punto en que el silencio internacional ya no puede ser presentado como prudencia diplomática», escribió el disidente en su perfil de Facebook.

Ferrer reclamó que la ayuda humanitaria llegue «directamente a la población necesitada, sin pasar por las manos corruptas del régimen comunista» y criticó con dureza los llamados diálogos privados de gobiernos europeos con la dictadura: «Reclamarle en privado al régimen castrocomunista por sus crímenes sería como llamarle la atención en voz baja a Al Capone por sus asesinatos, sus extorsiones y sus redes criminales, sin ejercer presión real, sin sanciones, sin denuncia pública y sin ponerse al lado de las víctimas».

«Hay momentos en que la neutralidad se convierte en pecado grave. Hay circunstancias en que callar ante graves injusticias te convierte en cómplice. Cuba vive uno de esos momentos», concluyó Ferrer.