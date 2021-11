J Balvin sale en defensa de Karol G: "No tienes vida sino para criticar"

J Balvin y Karol G Foto © Instagram / J Balvin

Karol G y J Balvin son en la actualidad dos de los cantantes latinos más reconocidos del mundo, con una amistad que se remonta a mucho antes de que ambos fuesen famosos. Juntos han trabajado en diferentes temas en los últimos años, pero si hay algo que caracteriza su relación es que se apoyan mutuamente en las buenas y en las malas...

La semana pasada, el colombiano asistió a uno de los conciertos que ofreció su amiga durante su gira Bichota Tour y entre bastidores se inmortalizó con ella, para después compartir el bonito encuentro con sus millones de seguidores.

"Orgulloso de ti Karol G, el sacrificio siempre tiene su recompensa, hermana mía. ¡¡Te quiero!!", escribió el intérprete de "Mi gente", destacando lo mucho que ha trabajado la Bichota en los últimos años para convertirse en un referente femenino en el mundo de la música latina.

Rápidamente, sus seguidores comenzaron a reaccionar a la imagen de ambos con mensajes de apoyo y felicitaciones para la intérprete de "Mi Cama". Sin embargo, también hubo algunos comentarios negativos que J Balvin no dejó pasar, y no dudó en defender a su amiga cuando le cuestionaron por los sacrificios a los que se refería.

"Trabajar un millón de veces más que tú, por eso NO INSPIRAS AL MUNDO y no andar como tú, que no tienes vida sino para criticar. BUEN DÍA Y A TRABAJAR, si es que trabajas", respondió enfadado el famoso colombiano, que no está dispuesto a que nadie ponga en duda todo el trabajo de Karol G para llegar a donde está.

Entre los grandes momentazos que han protagonizado en los últimos años está cuando J Balvin sorprendió a Karol G en pleno show:

"Hace 13 años nos conocimos y aunque ambos ya hacíamos música, nuestras carreras evolucionaron en tiempos diferentes. Desde ese día me apoyó, me ayudó, me enseñó, me acompañó y me aconsejó... Ayer, sin yo saberlo, llegó a mi concierto y nos demostró una vez a mí y a todos LO GRANDE QUE ES !!! GRACIAS", comentó en 2019 la colombiana, y por si te preguntas cómo eran los dos artistas cuándo se conocieron allá por el 2007, tenemos la foto que lo muestra:

