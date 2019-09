J Balvin aparece por sorpresa en el escenario durante concierto de Karol G en Colombia

Publicado el Domingo, 8 Septiembre, 2019 - 16:44 (GMT-5)

El colombiano J Balvin sorprendió a su coterránea y amiga Karol G al aparecerse en el escenario cuando la cantante se disponía a cantar el tema Mi cama, que tiene un remix con el artista paisa.

El reguetonero llevaba un micrófono y había comenzado a cantar escondido en un rincón de la tarima, algo que desconcertó a la cantante y la hizo mirar para todas partes para ver de dónde venía su voz.

"¡Mentira!", gritó emocionada Karol G al ver aparecer a Balvin en el escenario, y ambos se fundieron en un cariñoso abrazo.

Según explicó la propia Karol, ella lo había invitado para cantar los temas Mi cama y China, pero los compromisos de Balvin coincidían con el concierto y tuvieron que cancelar la invitación. Sin embargo, el paisa no pudo resistir que su amiga, y una artista a la que ha apoyado durante muchos años, se presentara en su natal Medellín y él no pudiera acompañarla, por lo que hizo un hueco y se apareció en el último momento.

"Hace 13 años nos conocimos y aunque ambos ya hacíamos música, nuestras carreras evolucionaron en tiempos diferentes. Desde ese día me apoyo, me ayudó, me enseñó, me acompañó y me aconsejó ... Ayer sin yo saberlo llegó a mi concierto y nos demostró una vez a mí y a todos LO GRANDE QUE ES!!! GRACIAS @jbalvin", escribió Karol en su Instagram.

Por supuesto, Karol no fue la única sorprendida, sino también el público, que no pudo controlar su euforia al ver a uno de los artistas urbanos más famosos del momento y uno de los más populares.

Karol G hizo historia al reunir a más de 100 mil personas en la Avenida Centenario en su concierto en Medellín, al que nombró El concierto de todos, con entrada libre para todas las edades.