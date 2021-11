Baby Lores pide oraciones para su bebé en cuidados intensivos

Baby Lores y su bebé Foto © Instagram del artista

El reguetonero cubano Baby Lores pidió oraciones para su bebé Chris Lores, que se encuentra en cuidados intensivos en el Nicklaus Children's Hospital en Miami a causa de una fuerte crisis de asma.

El artista compartió en sus redes sociales un video en el que se le ve junto a su pequeño en la cama del hospital: "Comparto este video para pedir oración por mi bebé @chris_loresofficial y para dar gracias a Dios por permitirme vivir en este gran país donde la atención y las condiciones de salud son geniales".

Lores explicó que su bebé heredó el asma de él pero que "sabemos que con la ayuda de Dios y los doctores lo va a superar".

El cantante y su esposa Lola han recibido una avalancha de mensajes de apoyo, oraciones y buenos deseos de colegas, amigos y seguidores por la pronta recuperación de Chris.

"Les agradecemos mucho por sus oraciones y por los mensajes de apoyo que nos han enviado. Bebé Chris se encuentra en cuidados intensivos, aún no rebasa la crisis, pero es un bebé fuerte", escribió Lores.

Baby Lores dijo en una de sus publicaciones que, además de pedir las oraciones de sus seguidores, había decidido compartir los videos en el hospital para que los cubanos de la isla supieran que no es cierto lo que asegura el régimen y los medios oficialistas sobre que "aquí no atienden a los niños si no tienen dinero".

"Aquí no me han cobrado un centavo y ya mi bebé está fuera de peligro, aunque ahora pasó el doctor y parece que nos quedaremos en el hospital hasta que esté completamente bien. Aquí hay un cartel en la habitación que dice: 'si usted no tiene seguro médico es su derecho como ser humano ser atendido en este hospital'. #SosCuba".

Chris es el tercer hijo de Lola y Baby Lores. Sus padres y sus hermanos Sofía y David le dieron la bienvenida en junio de 2020 en el hospital Kendall Regional Medical Center de Florida. En diciembre, el pequeño pasó una noche en emergencia debido a una fuerte tos, pero afortunadamente al día siguiente pudieron llevarlo a casa.

