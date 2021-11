El adorable vídeo de Karol G cantando con cuatro años: "Los sueños se cumplen"

Karol G cantando de pequeña Foto © Instagram / Karol G

Karol G es el ejemplo de que con trabajo, esfuerzo, dedicación y talento, los sueños se cumplen.

En la actualidad, la cantante colombiana llena estadios, recibe galardones en ceremonias de premios y triunfa con cada canción que saca, pero para llegar hasta aquí ha tenido que recorrer un largo camino que comenzó cuando era tan solo una niña de cuatro años cantaba delante de un público, aunque mucho más humilde que el que va a verla hoy a sus conciertos...

Desde que era pequeña, la cantante colombiana tenía claro que su sueño era cantar, por eso cuando era una adolescente pasó por el programa Factor X para demostrar su talento en la televisión. Pero mucho antes de dar esos primeros pasos, ya apuntaba maneras para ser la artista que es hoy en día.

La intérprete de 30 años compartió un vídeo de cuando tenía tan solo cuatro añitos en el que aparece cantando y bailando delante de su familia sin ningún tipo de timidez y con gran desparpajo. Un adorable audiovisual con el que ha querido recordar que los sueños sí se cumplen.

Tal como ella misma lo indica en la descripción del clip, el vídeo fue grabado el 1 de enero de 1996, cuando estaba a punto de cumplir 5 años. "Mi primer escenario, mi primer manager, mis primeros fans. Los sueños se cumplen. ¡Qué chimba!", comentó la Bichota.

Sebastián Yatra, Ozuna, Greeicy o Jacob Forever son algunos de los muchos rostros reconocidos que se han rendido ante este recuerdo tan adorable de la intérprete de "Tusa", cuyo nombre real es Carolina Giraldo Navarro.

Este vídeo lo ha compartido la reguetonera en un gran momento profesional para ella, quien está recorriendo Estados Unidos con su tour Bichota. A uno de sus últimos conciertos la fue a ver su colega y amigo J Balvin, que disfrutó del show y también compartió con ella algunos momentos entre bastidores.

De su encuentro el intérprete de "Mi Gente" mostró una fotografía junto a la que escribió: "Orgulloso de ti Karol G, el sacrificio siempre tiene su recompensa, hermana mía. Te quiero".

Aunque casi todos los comentarios del post fueron de apoyo para los artistas, uno en concreto captó la atención de J Balvin. En él, un usuario cuestionó los sacrificios a los que se refería J Balvin, que al leerlo decidió salir en defensa de su amiga.

"Trabajar un millón de veces más que tú, por eso NO INSPIRAS AL MUNDO y no andar como tú, que no tienes vida sino para criticar. BUEN DÍA Y A TRABAJAR, si es que trabajas", respondió enfadado el famoso colombiano, que no está dispuesto a que nadie ponga en duda todo el trabajo de Karol G para llegar a donde está.

