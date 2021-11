¡Aún más sexy! William Levy presume con orgullo sus canas y enamora a sus fans

William Levy Foto © Instagram / William Levy

Cada vez son más los famosos que deciden no teñirse el pelo para presumir con orgullo sus canas. Salma Hayek, Alejandro Sanz o Gianluca Vacchi son algunos de ellos. Una lista cada día más larga de celebrities a la que se ha sumado el actor cubano William Levy, que este fin de semana sorprendió a sus seguidores con un vídeo en el que muestra sus canas.

El cubano colgó un simpático vídeo en su perfil de Instagram en el que dice: "Bueno, tengo hambre y como no hay mucha comida por acá, podría comerme al perro", antes de enfocar a su mascota, que se mueve en cuanto escucha al actor y modelo.

Sin embargo, no fue su lado más divertido lo que llamó la atención sino su nueva apariencia lo que más sorprendió a sus fans, que no están acostumbrados a verle con una barba tan frondosa y llena de canas.

Lejos de llevarse las manos a la cabeza, la realidad es que su barba natural ha causado auténtico furor entre su público y con estas imágenes, el actor termina de confirmar que definitivamente no hay nada que le quede mal... ¡Está igual o más sexy!

Las reacciones a su nuevo look no se han hecho esperar y son cientos de mensajes los que se leen en el tablón en los que los usuarios destacan lo guapo qué está con su barba con canas.

"Te queda bella esa barba", "Por cierto, esas canas en la barba te hacen ver demasiado bello e interesante", "Solo a ti te puede sentar bien esa barba. Alucinamos con este look", "Este podría envejecer mil años más y aún así me iría con él" o "Eres original, esa barba te queda perfecta. ¡Te ves encantador y los años no pasan por ti!", son solo algunos de los cientos de piropos de admiración de parte de sus seguidores.

¿Y a ti? ¿Qué te parece el nuevo look de William Levy?

