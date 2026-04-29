¿Fue o no fue? Lili Estefan revela si la novia cubana de William Levy estuvo en la fiesta de su hija

Lili Estefan despejó la duda que muchos se hacían tras la celebración de los 16 años de Kailey Levy: la novia cubana del actor, Jenifer Camacho, no estuvo presente en la fiesta, y fue la propia presentadora de El Gordo y La Flaca quien lo confirmó en su programa.

El pasado sábado, William Levy y Elizabeth Gutiérrez se reunieron en Miami para celebrar por todo lo alto el cumpleaños de su hija, en una fiesta con familiares y amigos cercanos.

Lili Estefan fue una de las invitadas y durante su programa despejó algunas dudas que muchos tenían. Cuando su compañero le preguntó directamente si la nueva novia de Levy había asistido al festejo, Estefan no dudó: «No fue, no fue. No fue como yo creo que como debe de ser, claro», afirmó ante las cámaras del programa El Gordo y La Flaca.

La presentadora también contó que los organizadores pidieron a los invitados dos cosas: no grabar videos y no vestirse de rojo, color reservado exclusivamente para la festejada.

«Obviamente ella estaba loca por esa fiesta, por ponerse el vestido», comentó Estefan, describiendo la emoción de Kailey ante su gran noche.

La joven, que cumplió 16 años el 6 de marzo pero celebró casi siete semanas después para hacer la ocasión más especial, lució un vestido largo rojo de gala con bordados en lentejuelas y una tiara plateada.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez bailaron el vals con su hija y posaron juntos durante la velada, imágenes que generaron gran revuelo en redes sociales.

Kailey agradeció a sus padres en Instagram: «Gracias a mi mamá y a mi papá por hacer mi noche tan especial, y gracias a todos los que vinieron. ¡Desearía poder repetirlo todo!»

La ausencia de Camacho no sorprendió a quienes siguen de cerca la dinámica familiar del actor. Levy y Gutiérrez pusieron fin a su relación a inicios de 2024 tras más de veinte años juntos, pero han mantenido una coparentalidad activa y cordial, como ya demostraron en mayo de 2025 al asistir juntos a la graduación de su hijo Christopher.

El romance de Levy con Camacho se hizo público el 24 de marzo de 2026, cuando el actor publicó una foto besándola durante un viaje a Granada, España. Camacho es una enfermera cubana de cuidados intensivos de aproximadamente 22 años, graduada de la Universidad de Florida Central, cuyo perfil y origen cubano generaron amplia atención mediática desde el primer momento.

La confirmación de Lili Estefan sobre la ausencia de Camacho en la fiesta de Kailey reafirma que la vida personal de William Levy sigue siendo uno de los temas más seguidos de la farándula hispana, y que cada detalle de su nueva etapa sentimental despierta la curiosidad de millones de seguidores.