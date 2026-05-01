William Levy consigue vender in extremis su mansión de Florida para saldar deuda millonaria: ¿Qué se sabe?

Exterior de la mansión a la venta (i) y William Levy (d)

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William Levy logró frenar la subasta judicial de su mansión en Southwest Ranches, Florida, al presentar ante un tribunal del condado de Broward un contrato de compraventa ya firmado, según reportó la periodista Mandy Fridmann desde la audiencia celebrada el pasado miércoles.

La deuda que el actor cubano-estadounidense mantiene con el banco supera los 2,1 millones de dólares e incluye capital pendiente, intereses acumulados y costos legales del proceso.

Según Fridmann, «Levy ya tiene un contrato de compra-venta» por su residencia, lo que significa que «la deuda será cubierta por el nuevo comprador».

La periodista precisó además que el actor «logró vender su mansión y está en proceso de papeleo», y que la Corte otorgó una nueva fecha para el 10 de junio, con el fin de verificar el cierre de la operación.

El conflicto hipotecario se hizo público a principios de marzo, cuando el programa español "El Tiempo Justo", del canal español Telecinco reveló en exclusiva que el banco Metropolitan Tower Life Insurance había presentado una demanda de ejecución hipotecaria por falta de pago desde 2025.

La entidad financiera intentó contactar a Levy durante casi un año sin éxito antes de iniciar el proceso judicial, que quedó registrado bajo el caso CACE-25-013271.

En medio de los rumores, el actor minimizó la situación durante su paso por el Festival de Cine de Málaga el 15 de marzo, donde estrenó la película Mi Querida Señorita.

«No, todo bien, gracias a Dios. Es una propiedad que tengo, de las demás que yo tengo en mi vida», declaró en entrevista con Europa Press.

Y añadió: «Es una propiedad en la cual yo me estoy separando y estamos esperando la venta y todo va a estar bien».

Fuentes cercanas al actor señalaron que Levy se resistía a vender la propiedad por considerarla un patrimonio para sus hijos Christopher y Kailey, fruto de su relación de más de 20 años con la actriz Elizabeth Gutiérrez, de quien se separó a inicios de 2024.

La lujosa mansión de William Levy y Elizabeth Gutiérrez es una residencia de dos plantas con más de 8,000 metros cuadrados que incluye seis habitaciones, siete baños, gimnasio, cine, oficina, piscina, cancha de tenis y garaje para tres automóviles.

El terreno fue adquirido en 2017 por unos 700,000 dólares y la pareja construyó la residencia desde cero con un estilo contemporáneo y acabados de alto nivel.

La propiedad fue puesta en el mercado en julio de 2025 por casi nueve millones de dólares, aunque al momento de la demanda judicial el precio había bajado a aproximadamente 5,995,000 dólares.

El período reciente ha sido especialmente turbulento para Levy: en abril de 2025 fue detenido en un restaurante de Weston, Florida, por intoxicación desordenada y allanamiento, aunque los cargos fueron retirados en octubre de ese año tras completar un programa judicial para primerizos.

En marzo de 2026, el actor confirmó su nueva relación con Jenifer Camacho, una enfermera cubana de 22 años graduada de la Universidad de Central Florida.

Apenas días antes de la audiencia sobre la mansión, el pasado lunes, Levy y Gutiérrez coincidieron en la fiesta de 16 años de su hija Kailey.

La próxima cita judicial fijada para el 10 de junio determinará si la venta se cierra en los términos acordados y si la deuda millonaria queda definitivamente saldada.