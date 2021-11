Reaparece la leche en polvo para los niños en Cuba luego de protestas en redes sociales

Paquete cubano de leche en polvo Foto © Cubanet

Una escueta nota informativa del Ministerio del Comercio Interior, divulgada en la prensa oficial, aseguró este lunes que "se garantiza la comercialización de la cuota de leche en polvo del mes de noviembre, correspondiente a los niños desde 0 a 6 años, 11 meses y 29 días, las dietas médicas de embarazadas y las enfermedades crónicas de la infancia".

El comunicado, y una entrevista sobre el tema con la ministra de Comercio Interior Betsy Díaz Velázquez llegaron luego de que en redes sociales un grupo de atribuladas madres cubanas impulsara la etiqueta #LecheParaLosNiñosCubanos

"Mi niño de cuatro años anoche era la 1:00AM y estaba llorando por la leche. Mira que traté de engañarlo pero nada, él quería su leche. Me partió el corazón", contó una madre cubana en Facebook.

En el grupo de Facebook "Madres Cubanas Unidas" alguien que firma Day Bencomo aseguró que "el monotema del día, de varios ya, en redes sociales y sobre todo en los grupos de maternidad y crianza es 'la leche de los niños cubanos'. Esto puede parecer una simpleza, pero es una llaga en carne viva para todas las que tenemos hijos. En un país donde las privaciones se han hecho algo cotidiano, donde si no tienes pollo comes picadillo; donde si no hay aceite comes hervido, donde si no tienes MLC (moneda libremente convertible) para las confituras de tus hijos les haces pirulí de azúcar prieta; ya esto es otro nivel".

"A un niño de siete años siempre ha sido difícil explicarle que ya no le 'toca' leche, a uno de dos años –como el mío– es imposible explicárselo, cuando no tiene su pomo de leche para dormir, llora desconsoladamente; y algo en el corazón de toda madre que se enfrenta a eso se rompe, se rompe el miedo, se quiebra la paciencia y es sustituida por ira, sí, en buen cubano por 'empingue'", agregó la madre.

Otra usuaria del grupo, Anaely Rodríguez, que tiene tres hijos de 14, 11 y un año y medio también participó en el foro. "No les ha dejado de gustar la leche. Sin embargo, los más grandes ya aceptaron que a veces hay y otras no, pero mi bebé no sabe que vive en un país donde la balanza social está rota, donde los gobernantes, directores y personal encargados de nuestra economía parece que están ocupados en su propia economía".

"Cómo le digo a mi bebé que su mamá no está 'confundida' como dicen en el televisor, que su mamá está cansada de mentiras, de promesas, que los confundidos son ellos si piensan que vamos aguantar toda la vida esta falta de respeto. ¿Qué leche le habrán dado a sus hijos y nietos esas personas que andan gritando consignas? ¿A Cuba hay que ponerle corazón? Por favor, cojan el dinero que gastan en carteles de VIVA FIDEL, que en definitiva no va a resucitar, y gástenlo en esa leche que hoy nuestros hijos no tienen", añadió.

"Mi niño de cuatro años anoche era la 1:00AM y estaba llorando por la leche. Mira que traté de engañarlo pero nada, él quería su leche. Me partió el corazón", escribió otra madre cubana.

Otro grupo de Facebook, Revolico de los banenses, denunció una situación similar.

"Hoy decidi hacer esta publicacion porq tengo una niña de 3 años que ya no se que inventar para darle de desayunar O de merendar porq resulta q la miseria de leche q le dan por Cinco dias despues q es tan poca porq no alcanza para nada entoces se dan mil patá, para traersela, hoy dia 5 de noviembre es la fecha q solo le han traido dos dias en el mes O sea el primero y el 2 la otra no ha llegado, no hay donde comprarle un jugo O un refresco porq todo es en MLC y no todos tenemos la posibilidad. Un refresco en un kiosco particular te cuesta por lo menos aqui en Guardalavaca 10 pesos un basito desechable. No me da pena decirlo ha habido momentos en los que e tenido que darle a mi niña hasta té porq hasta incluso las 7 compotas q le daban por 3 meses, ya se las quitaron porq tiene tres años, si porq parece q ya con tres años dejan de ser niños , que ignorancia por dios, y eso sin hablar de que a los 7 le quitan la leche para darle café, y yogurt podrido porq se lo traen la mayoria de las veces echado a perder, y soy testigo porq mi hermana tiene 12 años y es lo que le dan. Yo se que por escribir esto no voy a resolver nada, pero al menos me desahogo, y se que muchos piensan lo mismo y estan en la misma situacion. Da pena y verguenza", escribió la usuaria Claudia Ramírez.

A finales de octubre, e incluso antes, la misma ministra Rodríguez aseguró que el país enfrentaba una situación de déficit de las importaciones de leche en polvo, que había afectado a las provincias de Guantánamo, Santiago de Cuba, Holguín, La Habana y Pinar del Río, dependientes de esos arribos desde el extranjero.

Por esa causa solo se había podido garantizar en septiembre el 50 por ciento de las dietas médicas que llevan este alimento, "aunque con el acopio de lo logrado por la Agricultura se ha tratado en los mencionados territorios de asegurar en octubre la leche que se da a los niños de cero a seis años, a quienes tienen enfermedades crónicas de la infancia y a las embarazadas con prescripción médica".

La funcionaria aseguró entonces en la prensa oficial "que ni para lo que queda de octubre ni tampoco en noviembre se avizora disponer de la leche en polvo importada, debido a que se está trayendo de lugares muy lejanos como Nueva Zelanda, ya que el bloqueo norteamericano nos impide comprarla en el mercado estadounidense".

El nuevo comunicado no aclara cómo fue entonces que se resolvió el problema del abastecimiento para noviembre. ¿Era el bloqueo o la falta de eficiencia en una industria láctea y una ganadería que están tocando fondo?