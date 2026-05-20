Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba convoca a celebrar el 95 cumpleaños de Raúl: ¿Y el vasito de leche?

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El Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) de Cuba lanzó este miércoles una convocatoria oficial para celebrar el 95 cumpleaños de Raúl Castro, que se cumple el 3 de junio, pidiendo a niños, adolescentes y jóvenes grabar videos, subir fotos y crear poemas y canciones en homenaje al exmandatario.

El texto, firmado por Meyvis Estévez, presidenta de la UJC, describe a Castro como «el patriota firme que nos enseña a defender la Revolución, con ternura y con fusil, con estudio y con inteligencia, con la cabeza alta y la mano tendida», y convoca a una «jornada por los #95DeRaúl» que abarque «desde el barrio hasta la escuela, desde la universidad hasta la trinchera».

La propaganda institucional contrasta de forma brutal con la realidad que vive el pueblo cubano, y con la promesa más célebre e incumplida del propio homenajeado.

El 26 de julio de 2007, en un acto en Camagüey, Raúl Castro declaró: «Hay que producir leche para que se la tome todo el que quiera tomarse un vaso de leche». Casi dos décadas después, la leche sigue racionada en Cuba y ahora ni siquiera se garantiza, a través de la libreta de abastecimiento, para los niños menores de siete años.

Los números cuentan la historia del fracaso: Cuba producía 1,131.3 millones de litros de leche en 1989; en 2005, esa cifra había caído a apenas 353.2 millones de litros, y en 2018 el país dependía de importaciones para cubrir aproximadamente el 50% de su consumo interno.

Mientras la UJC organiza actos de adulación, el contexto político añade otra capa de ironía a la celebración.

El 19 de mayo, un día antes de la convocatoria de la UJC, The Associated Press reportó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos se preparaba para solicitar una acusación formal contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.

En ese ataque, cazas cubanos MiG abatieron las aeronaves sobre aguas internacionales del Estrecho de Florida, matando a cuatro ciudadanos estadounidenses de origen cubano: Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales.

Raúl Castro era entonces jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y la ONU, la Organización de Aviación Civil Internacional y la OEA concluyeron que el derribo ocurrió en espacio aéreo y aguas internacionales.

Senadores como Marco Rubio y Mario Díaz-Balart llevan años impulsando cargos contra Castro por ese hecho, y en marzo de 2026 Rick Scott pidió que fuera llevado a Estados Unidos para enfrentar la justicia, mientras que el senador Lindsey Graham celebró el intento de la administración Trump de buscar una acusación formal.

La convocatoria de la UJC cierra con una frase que el texto atribuye al propio Castro: «Sí se pudo, sí se puede y sí se podrá.»

Para los cubanos que llevan casi veinte años esperando ese vaso de leche, la respuesta es otra.