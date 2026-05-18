Buque mexicano llega a puerto cubano con toneladas de arroz, frijoles y leche

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El buque de carga Asian Katra, proveniente de México, llegó este lunes al puerto de La Habana con 1,700 toneladas de insumos entre arroz, frijol y leche, según confirmó el embajador de México en Cuba a la prensa oficialista cubana.

El cargamento, que también incluye ayuda del pueblo de Uruguay coordinada logísticamente con México, fue recibido por el ministro de la Industria Alimentaria, Alberto López, quien expresó un «profundo agradecimiento a cada uno de los tripulantes y autoridades que han hecho posible esta noble misión».

Cubavisión Internacional califica este arribo como el octavo cargamento proveniente del gobierno y asociaciones civiles de México, aunque la agencia AFP lo contabiliza como el quinto, posiblemente por diferencias en el método de conteo.

El Asian Katra zarpó desde Asipona Pajaritos, en Coatzacoalcos, Veracruz, y llega en el contexto de una grave crisis alimentaria y energética que azota a Cuba, donde los apagones alcanzan hasta 24 horas diarias en más del 55% del territorio.

La participación de Uruguay se anunció desde finales de marzo de 2026, cuando el canciller Mario Lubetkin describió el gesto como «una señal de solidaridad». La ayuda uruguaya consiste en unas 20 toneladas de leche en polvo embarcadas desde territorio mexicano.

El envío del Asian Katra fue anunciado el 11 de mayo por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina, donde reafirmó: «Vamos a seguir enviando ayuda humanitaria a un pueblo que lo necesita».

Desde febrero de 2026, México ha acumulado más de 3,125 toneladas de ayuda humanitaria enviadas a Cuba, incluyendo alimentos, medicinas, productos de higiene y paneles solares.

El primer cargamento partió el 8 de febrero con dos buques de la Armada mexicana desde Veracruz y llegó a La Habana el 28 de febrero con más de 1,193 toneladas. Envíos posteriores se realizaron en marzo, cuando otros dos buques de la Armada llegaron a La Habana con alimentos, productos de aseo e insumos médicos.

México suspendió sus envíos de petróleo a Cuba el 27 de enero de 2026 tras la firma de la Orden Ejecutiva 14380 de Trump, que impuso sanciones secundarias a países que suministren crudo a la isla. Sheinbaum descartó reanudarlos al señalar que Cuba «está recibiendo petróleo de Rusia», y reorientó el apoyo hacia ayuda humanitaria no petrolera.

La crisis alimentaria en Cuba es aguda: el ministro López había denunciado previamente que más de 117,000 niños no recibían su ración diaria de leche por problemas logísticos y energéticos, y cerca de 96,000 pacientes esperan cirugía en la isla.

El único alivio energético significativo llegó de Rusia en marzo, cuando el petrolero Anatoly Kolodkin atracó en Matanzas con 100,000 toneladas métricas de crudo donadas, aunque el canciller ruso Serguéi Lavrov admitió en abril que «esa ayuda probablemente durará un par de meses», sin nuevos envíos confirmados hasta la fecha.