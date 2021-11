Archipiélago informa sobre acciones en Cienfuegos y Santa Clara el 15N

Los coordinadores del grupo Archipiélago en Santa Clara y Cienfuegos anunciaron cambios en las protestas pacíficas del próximo lunes debido a la presión que ejerce la Seguridad del Estado cubano sobre activistas y miembros de la sociedad civil independiente.

En Santa Clara se decidió descentralizar la marcha y convocar a partir de las tres de la tarde a todos los que deseen a salir a las calles desde cualquier punto de la ciudad y de ser posible depositar flores en los monumentos de los próceres cubanos.

Archipiélago tomó la decisión de cambiar la estrategia en Santa Clara, porque algunos ciudadanos mostraron preocupación sobre el hecho de que los órganos represivos impidan a los manifestantes concentrarse en el punto acordado para iniciar la marcha.

Así mismo existen temores sobre la posibilidad de que la Seguridad infiltre personas violentas que cometan actos delictivos y desvirtualicen el objetivo de la convocatoria, que sostiene su condición de pacífica, así como el uso de Brigadas de Respuesta Rápida, al amparo del gobierno, para agredir a los manifestantes.

"Invitamos a manifestarse de otra manera a todas aquellas personas que compartan los objetivos de nuestra Jornada Cívica por el Cambio", dice el comunicado, donde se expresan además los principales reclamos de los organizadores del encuentro.

Expresarnos contra la violencia. Exigir la liberación de los presos políticos (incluyendo a los presos del 11 de julio a los que se ha imputado injustas condenas por delitos que no cometieron y que responden a la voluntad de reprimir la manifestación pública de descontento ciudadano en Cuba). Exigir que se respeten todos los derechos de todos los cubanos. Exigir la resolución de las diferencias entre la sociedad civil y el Gobierno cubano por vías democráticas y pacíficas.

Para la realización de la protesta pacífica en Santa Clara, los promotores sugieren cumplir un grupo de medidas de precaución que expresen en carácter no violento del encuentro.

Manifestarnos vestidos de blanco.

Unirnos a medida que nos vayamos reconociendo como simpatizantes de la Manifestación Pacífica.

Apenas se unan los distintos grupos de manifestantes los mismos deben determinar, de manera ágil y democrática, alguaciles encargados de proteger el carácter pacífico de la Manifestación en un radio de tres o cinco metros alrededor de sí mismos.

Alejarse de las fuerzas represivas: policías, tropas especiales, Brigadas de Respuesta Rápida y cualquier otra que el Gobierno Cubano logre convocar para ese día con el fin de reprimir a la manifestación. Este alejamiento puede hacerse doblando por la cuadra anterior en la que se reconozca que están estas fuerzas o bien girando 180 grados de ser necesario.

Es importante EVITAR LA CONFRONTACIÓN con aquellos que cumplen con “la orden de combate”.

Alejarse de las tiendas en MLC para evitar que posibles infiltrados ordenados por el Departamento de la Seguridad del Estado arremetan contar ellas.

Entonar enérgicamente las notas de nuestro Himno Nacional frente al prócer cubano ofrendado.

El grupo Archipiélago apela a la constitucionalidad y derechos individuales de los ciudadanos cubanos para la realización de esta marcha, que se extenderá por otras ciudades del país y en más de 100 localidades de todo el mundo, según los datos más recientes.

En Cienfuegos también se decidió cambiar el programa de la acción cívica para el 15N, y convertir la protesta en una sentada pacífica a las tres de la tarde en el parque Villuendas, de esa ciudad al sur de Cuba.

El objetivo, al igual que otras localidades será exigir la liberación de los presos políticos, el fin de la violencia policial y la solución de las diferencias entre los cubanos por vías democráticas y pacíficas.

"De no poder llegar al lugar señalado, haremos la sentada en cualquier avenida o calle con cierta visibilidad, siempre que no interrumpamos el tráfico, lo que se consigue sentándonos en el contén. Esto debe hacerse en grupos de 6 a 10 personas. No esperar nunca por ningún organizador de Archipiélago, pues es probable que a ellos no les permitan salir de sus casas", especificaron en el comunicado que se publicó este miércoles.

La nota agregó que si hay niños en el parque se debe abandonar el área y buscar otras alternativas, no responder con violencia a los posibles episodios de represión y en caso de ser detenidos, agitar pañuelos blancos y recitar "Cultivo una rosa blanca", de José Martí.

"Solicitamos a los ciudadanos que por temor no vayan a manifestarse, que graben desde sus casas todo, y después envíen todo el material grabado a 'Orlandito te lo Cuenta', cuyo número de WhatsApp es el siguiente: +16474500761. Él procesará todos los audiovisuales de la jornada, evitando así la mala experiencia del 11J donde los agentes de la Seguridad del Estado utilizaron los propios videos que grabaron los manifestantes para perseguirlos", agregó el texto.

El grupo propuso un "apagón del NTV" los días 15, 16 y 17 de noviembre como "huelga de silencio" ante la campaña de difamación que podrán lanzar desde ese espacio oficialista y proponen el uso de espacios informativos alternativos.

"Debido al carácter absolutamente cívico de las manifestaciones señaladas, cualquier acción o reacción violentas (incluso hechas por personas vestidas de blanco) queda de inmediato fuera de la Jornada organizada por Archipiélago", finalizó.

Los cambios anunciados este miércoles desde Archipiélago, se suman a las propuestas hechas en días anteriores, con el fin de sumar más personas a la Jornada de Protesta Cívica del 15N en Cuba.

Pretenden realizar un "cacerolazo masivo", el 14 y 15 a partir de las 8.00 pm en apoyo a la marcha y por los más de 600 presos políticos que tiene en este momento la dictadura tras las rejas.

“¡Suena tu caldero en apoyo a los cubanos que saldrán a marchar el #15NCuba! ¡Suena tu caldero por los más de 600 ciudadanos que permanecen en las cárceles por ejercer su derecho al disenso! ¡Suena tu caldero por la necesidad de un cambio para Cuba!”, indica la convocatoria oficial publicada por el grupo en sus redes sociales.