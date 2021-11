Cantante Lauren Jauregui: Hay mucha gente en Cuba que no tiene para comer

Lauren Jauregui Foto © Lauren Jauregui

La cantante estadounidense de origen cubano Lauren Jauregui Morgado manifestó si solidaridad hacia la lucha por la libertad en Cuba y reafirmó la importancia de que los que viven fuera de la Isla hagan visible la situación de opresión y carencias que sufren sus compatriotas.

La artista, nacida en Miami de un matrimonio que huyó de Cuba poco antes de su nacimiento, acudió a un acto que organizaron cubanos residentes en California en apoyo a las protestas del 11 de julio.

"Aunque no esté en las calles, siempre intento estar con mi gente y hacer visibles las violaciones a los derechos humanos. Porque Cuba, para mí, es muy importante. Es de donde yo vengo, de donde mis abuelos vienen y quiero que tengan su libertad. Hay mucha gente que está sufriendo, que no tiene para comer, que no tiene acceso a los derechos básicos que nosotros tenemos. Y quiero que sigamos hablando de ello para darle continuidad al movimiento", aseguró.

En entrevista con el diario español El Mundo, la joven de 25 años se refirió a la influencia cubana en "Prelude", su primera producción en solitario tras la separación de la banda Fifth Harmony en 2018.

"Yo sueño con explorar mis raíces cubanas, hacer un álbum de salsa o hacer algún tipo de fusión", afirmó.

Lauren se hizo conocida en el mundo artístico cuando con 16 años participó en el reality show británico The X Factor, donde se fundó el grupo Fifth Harmony, que integró además la también cubana Camila Cabello.

Con más de dos millones de oyentes mensuales y casi 10 millones de seguidores en Instagram, Jauregui ha mostrado interés por causas sociales y en 2017 participó en la Marcha de las Mujeres en Washington.

"Siento que lo correcto es hablar de las causas que me importan. Porque, al tener un altavoz, la gente me escucha y puedo ayudar a generar cambios tangibles. Por ejemplo, a mí me gustaría crear centros educativos y de ayuda para niños y espero que eso se vuelvan una realidad...", dijo.