Lauren Jauregui dice que su nuevo álbum está influenciado por sus raíces cubanas

La cantante cubanoamericana Lauren Jauregui, ex integrante de Fifth Harmony, ha adelantado a la prensa que su primer álbum en solitario será muy introspectivo y estará influenciado por sus raíces cubanas, informó el diario Los Angeles Times.

"Ha sido un proceso increíblemente liberador", dijo Jauregui sobre su nuevo disco, proyecto que tomó vuelo luego de tantear el terreno con colaboraciones junto a artistas como Marian Hill, Steve Aoki y Halsey.

No fue hasta una sesión con Khaled Rohaim, del grupo de producción Twice as Nice, a fines del año pasado cuando encontró su voz y lanzó un tema llamado "Inside". Desde entonces, asegura que ha estado en el estudio todos los días, escribiendo al menos una canción diaria.

En el nuevo fonograma, Jauregui lucirá su trabajo junto a destacadas figuras de la música anglosajona como el productor canadiense Illangelo, el cantante inglés Kid Harpoon, el DJ estadounidense King Henry y las cantautoras Ilsey Juber y Alex Hope.

"(En el disco) me dejé guiar y no tuve ninguna inhibición sobre lo que iba a decir o cómo iba a salir. Y es realmente terapéutico poder sumergirme en mi propia mente", dijo al L.A Times.

La artista aseguró que escribe sus canciones “desde su corazón” y está creando música que “realmente significa algo para mí”, pero sabe que en el momento del lanzamiento será comparada con otras intérpretes similares y de mayor alcance como su excompañera, también de origen cubano, Camila Cabello.

"Me recuerdo a mí misma que soy talentosa. Que puedo escribir. Puedo cantar. Este es mi regalo. Entonces, o puedo hacerle caso a lo que dicen los demás y compararme con sus estándares, o simplemente puedo elevar mis propios estándares y seguir mejorando para mí misma", enfatizó.

Lauren Jauregui, nació en Miami hace 22 años, hija de un matrimonio de cubanos que abandonó la Isla poco antes de ella nacer. Cuando tenía 16 años participó en el show de talento The X Factor, donde fue fundada la banda Fifth Harmony con Dinah Jane Hansen, Ally Brooke, Camila Cabello y Normani Kordei.