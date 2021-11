Seguridad del Estado acusa de difamación al médico cubano Alexander Jesús Figueredo

El médico cubano Alexander Jesús Figueredo Izaguirre denunció este miércoles que la Seguridad del Estado lo acusa de difamación por haber incluido supuestamente el nombre de un difunto en una lista que relaciona a personas que posiblemente participen en la marcha del 15N.

"Se me acusa de difamación por una señora que se presentó diciendo que en una lista (que yo no creé) había un nombre y número de carné de identidad de una persona fallecida. Dicen ellos que yo conformé la lista", comentó el médico sorprendido.

Figueredo aseguró que se refieren a datos que le enviaron por messenger personas que dieron sus nombres para confirmar su participación en la marcha del 15N e indicó que la Seguridad del Estado posee esa relación de datos, aunque él nunca entregó la información.

"Al acusarme por difamación me pusieron una carta de advertencia que no firmé, en la que indican que no puedo salir a marchar el 15N. Me pusieron una reclusión domiciliaria. Solo puedo salir de la casa a urgencias médicas, y a comprar comida. En caso de salir me acusarán de desacato y me van a meter preso", contó el médico en directa de Facebook.

Figueredo dijo que no firmó ningún documento y que deben probarle todo para poderlo procesar en Fiscalía.

El médico, quien aseguró que desde que comenzó la convocatoria del proyecto Archipiélago tuvo dudas y se mantuvo al margen de eso porque "poner una fecha específica, avisar al enemigo no cumple ningún objetivo porque ya estaban avisados y se sabía que iban a venir todos estos mecanismos de represión", añadió que él forma parte de la disidencia y no necesita de un día específico para expresar su desacuerdo con las injusticias del régimen cubano.

"Mis ideas no me las van a aprisionar. Yo no tengo que marchar el 15N porque marcho cada día", dijo en su transmisión en directo.

El médico indicó que la Seguridad del Estado también lo presionó por sus comentarios en las redes sociales y lo amenazaron con quitarle la línea de telefonía móvil y el teléfono si continúa transmitiendo en Facebook.

"Fui entrevistado por varios oficiales de la Seguridad del Estado, porque según ellos yo soy el máximo responsable de la contrarrevolución en Bayamo", comentó el médico.

La Seguridad del Estado citó el miércoles al galeno para un interrogatorio. Figueredo indicó que no era la única persona que tuvo que presentarse en la delegación policial, y que el objetivo de la cita era amedrentar a los disidentes para que no participen en la marcha del 15N en Bayamo, Granma.

Figueredo es miembro del Gremio Médico Cubano Libre y fue expulsado de su trabajo por sus ideas políticas.

En octubre el galeno dijo que la decisión del alto mando del Estado cubano de realizar el día de la Defensa Nacional en la misma fecha que había sido programada la marcha cívica inicialmente (el 20N) era alentar a la guerra civil. Indicó no haberse sorprendido con la actitud del régimen.