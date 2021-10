Doctor Alexander Figueredo sobre respuesta del gobierno a marcha de noviembre: Están convocando a una guerra civil

El doctor Alexander Jesús Figueredo Izaguirre consideró que la decisión del alto mando del país de realizar el día de la Defensa Nacional en la misma fecha que había sido programada la marcha contra la violencia el 20N es como alentar a la guerra civil.

Este jueves, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) decidió organizar ejercicios militares del 18 al 20 de noviembre, en un intento de aplastar la manifestación pacífica a la que se han sumado cientos de cubanos desde, al menos, siete provincias del país.

“El día que se había pronosticado la marcha, una marcha cívica, una marcha pacífica para que todo el pueblo fuera a reclamar sus derechos, a reclamar libertad… ese día lo programan como el día de la Defensa Nacional, o sea, es como que están convocando a una guerra civil”, dijo el médico.

A Figueredo Izaguirre no lo tomó desprevenido la respuesta oficial a una manifestación que también apoya la liberación de los presos políticos. “A mí no me sorprende lo que la dictadura acaba de hacer”, aseguró, y comparó la movida del régimen de La Habana con una declaración de guerra.

“Realmente nos están declarando una guerra porque el día 20, declarar en el país el día de la Defensa Nacional es como lo que ocurrió el día 11 de julio, que ‘la orden de combate está dada’”, argumentó, citando el llamado del gobernante Miguel Díaz-Canel al enfrentamiento entre cubanos tras las protestas del 11J.

El error, según el galeno, fue notificar a las autoridades de la intención de realizar la marcha el 20 de noviembre pues, agregó, “los que estamos dentro [en Cuba] sabemos cómo trabaja una dictadura y que nunca se debe poner bajo aviso”.

El también miembro del Gremio Médico Cubano Libre confesó que él mismo iba a entregar la notificación de participación en la marcha nacional en el Consejo de Administración del gobierno de Bayamo, pero luego tuvo dudas por el peligro que representa proveer datos personales de los que participarían en la manifestación.

Este viernes, en virtud de la decisión de militarizar el país el 20N, la comisión organizadora de la marcha decidió adelantarla para el día 15 del propio mes, según explicara en conferencia de prensa el dramaturgo y promotor de la manifestación Yunior García Aguilera.

Antes de conocer este cambio, Figueredo Izaguirre había expresado su seguridad de que “de aquí al día 20... van a desaparecer a todos los que estaban, los que entregaron ese listado; los van a ir desapareciendo uno a uno”.

“Nos estamos enfrentando contra una máquina demoledora de gente, demoledora de disidentes”, dijo en relación al gobierno cubano y recordó que desde el 11J hay cientos de presos políticos por solo ejercer su derecho de manifestarse públicamente o por transmitir las protestas en vivo.

“Al que filmó el día 11 de julio le están pidiendo 8 años por filmar”, agregó, y señaló que los organismos de derechos humanos no se han pronunciado como deberían y “no ha venido aquí a ver qué pasó el día 11 de julio”.

Por tanto, opinó, que “aquí no se vale ya diálogo, aquí no se vale notificación de ningún tipo porque se sabe que ellos no van a estar de acuerdo con nada que sea de este carácter libertario”.

Para Figueredo Izaguirre, médico residente en Granma, expulsado de su trabajo e inhabilitado para ejercer la medicina por denunciar el colapso del sistema sanitario, “la libertad está suprimida desde 1959” en Cuba y “todo lo que sea a favor de la libertad del pueblo está erradicado”.