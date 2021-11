Sacerdote pide a los cubanos salir a las calles el 15N: "Llegó la hora de la libertad"

Virgen de la Caridad de Cuba y Enrique Corona López Foto © TikTok de Enrique Corona López

Un sacerdote católico cubano difundió un mensaje en sus redes sociales en el que pide a sus compatriotas en la Isla que se echen a las calles y se sumen a la Marcha Cívica por el Cambio, prevista para el próximo lunes 15 de noviembre.

Enrique Corona López, expreso político y actualmente radicado en Estados Unidos, alzó su voz para mostrar su solidaridad a la manifestación pacífica convocada por la plataforma ciudadana Archipiélago para exigir el fin de la dictadura.

"Esa familia mafiosa que gobierna Cuba por 62 años, es tiempo de que se vaya. No estoy de acuerdo con un diálogo falso, un diálogo para perpetuar la dictadura en el poder", afirmó.

En una alocución emitida en su cuenta de Tik Tok, el religioso subrayó que llegó la hora de liberar a Cuba de sus falsos ídolos.

"Cuba se hizo un ídolo en el 59, o antes, un ídolo de trapo, y abandonó a Dios. Hoy Cuba se está volviendo a Dios y rompiendo esos ídolos que en tanto sufrimiento nos han metido", aseguró.

"Este 15 de noviembre todos a la calle. Que viva Cuba libre. Patria y vida", concluyó.

El Padre Corona López, pastor de dos parroquias del norte de New Jersey, grabó otro mensaje en el que ofrece su apoyo y sus oraciones por la libertad de su patria.

"Toda Cuba merece nuestro apoyo y nuestra compañía. Estoy contigo Cuba, estoy con todos los cubanos, de adentro y de afuera. Estamos aquí para que sepan que no están solos", subrayó.

El cura Enrique Corona nació en 1968 en Jiguaní, en una familia católica. Estudió Enfermería en la Universidad de La Habana, profesión que ejerció durante cinco años hasta ser detenido en Santiago de Cuba, acusado de propagar material subversivo entre los grupos católicos. Estuvo tres años preso. En el año 2000 salió de Cuba. Siete años después entró a la vida religiosa.

El miércoles un grupo de 15 sacerdotes católicos cubanos hicieron pública una carta dirigida a autoridades civiles y militares, a la Policía, a la Seguridad del Estado y a todos los que han sido llamados a reprimir la protesta ciudadana, a que no lo hagan.

"No queremos volver a ver policías golpeando y maltratando a su propio pueblo. No queremos que se vuelva a derramar sangre, no queremos volver a escuchar disparos. No, porque ese no es el camino que nos llevará a la Cuba que necesitamos y que todos deseamos", expresaron.