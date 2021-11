Modifican marcha del 15N en Santa Clara ante amenazas de represión del gobierno cubano

La activista y empresaria cubana Saily González explicó este miércoles que la marcha cívica del 15 de noviembre en Santa Clara, provincia de Villa Clara, tendría modificaciones en respuesta a las amenazas de represión por parte del Gobierno.

Desde Facebook, González hizo una trasmisión directa donde recordó las imágenes que han publicado cuentas oficiales de personas armadas con palos para presuntamente “responder” a la manifestación del 15N.

“En ese sentido determinamos que cada provincia, de acuerdo a sus características, modificara la marcha”, dijo. Según la joven, personas de Santa Clara le comentaron que su principal temor respecto de la iniciativa es que el régimen infiltrara personas entre los convocados a las órdenes de la Seguridad del Estado.

Otros expresaron su recelo de que las autoridades les permitieran llegar a sus respectivos puntos de encuentro. “Creo que es importante evitar enfrentamientos entre los que vamos a marchar y los represores, no tanto por miedo, sino por evitar derramamientos de sangre, que es lo menos que queremos”, aseguró.

“Nuestra manifestación es cívica, pacífica y rechaza por completo la violencia”, dijo. Para tal propósito, la activista indicó que se debía descentralizar la marcha para que los represores no sepan dónde se va a aglutinar la gente.

“Es muy probable que a mí no me dejen salir, y menos después de la advertencia que me hicieron ayer de que estoy acusada por un supuesto delito de receptación y actividad económica ilícita”, señaló en referencia a la cita que acudió la víspera.

Según González, la marcha ya no sale de la estación de ferrocarril y llega hasta la Loma del Capiro y el recorrido estaría, más bien, abierto a la espontaneidad de los participantes. “Dependerá de las personas que asistan ese día, si quieren hacerlo en alguna de las calles principales, sería espectacular”, dijo.

También ofreció algunas recomendaciones como nombrar a personas que se encargaran de cuidar que no se cometieran confrontaciones violentas. Para González, no va a ser la única marcha de su tipo que se va a realizar.

La joven llamó a los participantes a evitar la violencia a toda costa, de modo que la experiencia sirviera para inspirar futuras iniciativas semejantes. “Señores, no hay por qué tener miedo, es una manifestación totalmente pacífica, rehusando la posibilidad de violencia. Si vemos un grupo de represores, se puede girar por la esquina anterior o en 180 grados”, sugirió.

“Si no quiere salir a marchar, simplemente salga a sus balcones con pulóveres blancos, tienda sábanas blancas, todas las formas de apoyo son necesarias. Ahí también se va a aplaudir ese día y se va a hacer un cacerolazo”, expuso.

Saily González comentó que el gobierno había quitado la dignidad a los cubanos. “No puede ser normal que nos comamos por la noche un pan con aceite, si acaso, ni tengamos un par de zapatos para ir decentemente a trabajar”, sostuvo.

Asimismo, juzgó que, debido a la atención internacional que ha generado la marcha, el régimen tendría que estar “muy loco” para llevar a cabo una represión como la del 11J.