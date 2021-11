Cubano Arian González ingresa en colegio de abogados en España

Gran Maestro cubano de ajedrez Arian González Pérez Foto © Facebook/ Arian González Pérez

El Gran Maestro cubano de ajedrez y abogado Arian González Pérez logró su sueño de ingresar al Colegio profesional de abogados de la ciudad de Ourense, en España.

“Con todo lo que me ha pasado este año casi no contaba con estar hoy aquí”, advirtió el joven, citado por el diario virtual La Voz de Galicia. “Creí que iba a estar por lo menos un año encerrado, pero gracias a la ayuda de muchos colectivos, incluido este colegio de abogados, he podido venir y ha sido muy emocionante”, aseguró.

González Pérez dio clases en el Liceo de la localidad de As Burgas, donde reside, para costearse los estudios de Derecho. Su padrino, el letrado Alfredo Bermúdez, lo calificó como un luchador por la libertad.

El 12 de julio pasado, estando de visita en Cuba, el ajedrecista fue detenido por salir el día antes a protestar pacíficamente por las calles de Camajuaní, su pueblo natal. Las autoridades lo enviaron a los calabozos de la policía de esa localidad de Villa Clara hasta su posterior ingreso en la prisión de La Pendiente, donde llevó a cabo una huelga de hambre y sed.

De inmediato se vieron muestras de apoyo en las redes sociales, las cuales exigían la liberación del trebejista, la cual se produjo el 22 de julio. Los Grandes Maestros cubanos Leinier Domínguez y Lázaro Bruzón se unieron a los reclamos de libertad y otras personalidades internacionales, como el excampeón mundial de ajedrez Gary Kasparov, abogaron por su excarcelación.

Tras su regreso a España en agosto, compartió sus impresiones y criticó las acciones del gobierno cubano y la represión que ejerce sobre los ciudadanos que no están de acuerdo con el sistema.

“Cuba está humanitariamente hundida y el régimen sigue controlando el poder por todos los medios”, dijo González Pérez. Asimismo afirmó su certeza de que las protestas “van a volver a estallar” en todo el país, incluso de una forma “más violenta”.

Tras ser admitido en el Colegio de Abogados en Ourense, España, comentó que su mayor miedo ahora es que no le permitan regresar a Cuba y lo condenen a un destierro ilegal, lo cual le impediría ver a su familia y visitar la isla.