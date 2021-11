Exmánager del equipo Cuba Jorge Fuentes revela cómo vivió fuga de René Arocha en EE.UU.

El mánager más ganador de la pelota cubana, Jorge Fuentes Fleitas, relató las presiones que sufrió en 1991 cuando, estando al frente de la selección, el estelar René Arocha abandonó el conjunto en Estados Unidos, aprovechando una escala que hizo el vuelo en Miami.

Fuentes fue entrevistado por el periodista especializado Francys Romero, a propósito del reciente estreno en Miami del documental "René Arocha, el Jackie Robinson cubano", al cumplirse 30 años de su fuga durante un viaje de la selección a Estados Unidos.

"Llegamos a Miami, veníamos de Milton, Tennessee, de un tope Cuba-Estados Unidos, y para mí fue impresionante la cantidad de amistades, de familiares que estaban en el aeropuerto. Todos bajamos y empezamos a compartir. Al otro día por la mañana había que partir para La Habana y René no estaba, y nadie sabía nada de la decisión que había tomado", relató.

Al volver a Cuba tanto el exentrenador como el resto de peloteros vivieron días de fuertes presiones e interrogatorios para saber detalles de la fuga.

"Yo pensé que cuando llegáramos a La Habana, no solamente por lo de René sino por aquel encuentro, pensé: 'Posiblemente el equipo entero esté suspendido. Pero no quisieron quizás tomar otras decisiones. Después seguimos para Santiago de Cuba y ahí el del Partido calmó la cosa, porque era demasiado: reuniones y preguntas, preguntas, preguntas. Pero como nadie dijo nada, no había por donde cogernos", señaló.

Fuentes recordó que pasó momentos malos porque le tocó dirigir al equipo en la época en que comenzaba el éxodo de jugadores. La acción de Arocha sirvió de inspiración a numerosos compatriotas que siguieron sus pasos como Osvaldo Fernández, Rolando Arrojo y Liván Hernández.

"Yo era el mánager y prácticamente me acusaban de que mi trabajo no era serio, de que el trabajo político ideológico... esas cosas. Ahí había que aguantar, y ya sabíamos que se iba desmembrando, sabíamos que era una avalancha que comenzaba, que la gente comenzó a liberarse de esos problemas de Cuba y quería jugar el béisbol de las Grandes Ligas", subrayó quien es aún el manager cubano con más títulos en eventos nacionales e internacionales.