Osmani García en New York para manifestarse y apoyar a los cubanos en la lucha por sus derechos

El reguetonero cubano Osmani García anunció que ya está en New York para sumarse a las manifestaciones que se realizarán en esa ciudad en apoyo a los cubanos que el 15N saldrán a marchar en las calles de la isla por sus derechos, por la libertad de los presos políticos y por el fin de la represión del Estado.

"Este lunes 15N frente a la Organización de Naciones Unidas (ONU) desde las 9:00 a.m. paramos el tráfico en New York. En la misma esquina también queda la UNICEF para tocarles la puerta. Más de 100 ciudades en el mundo estarán pidiendo libertad para Cuba en sus calles. El mundo ama a los cubanos", dijo el reguetonero en sus redes sociales.

"No nos olvidamos del dolor que se siente estar en Cuba y que te frustren la vida" dijo García cuando hizo en la noche del viernes una transmisión en directo desde el Ralph Bunche Park, frente a la sede de la ONU en New York.

Aseguró que desde este sábado comenzarán las reuniones de cubanos en la zona. El objetivo es demostrar su apoyo a los compatriotas de la isla que están presos por sus ideas políticas y su compromiso con los que saldrán a luchar por los derechos humanos el 15N en Cuba.

"El día 15 (noviembre) más de 100 ciudades del mundo van a estar conectadas a través de Internet. No importa si ellos (el gobierno) le piensan quitar la Internet a Cuba porque vamos a ser más de 100 lugares del mundo mostrando lo que pasa en Cuba y pidiendo Libertad", dijo el músico.

García señaló que acabar con la dictadura es una tarea ardua que toma años, que "no se hace de ahora para ahorita" y que está en las manos de las personas que están dentro de la isla. Sin embargo, los cubanos desde el exterior también pueden contribuir dando todo su apoyo.

El músico aseguró que será espectacular ver a la comunidad cubana unida por una causa común y exhortó a los compatriotas fuera de la isla, estén donde estén, a participar en las manifestaciones y a demostrar su desacuerdo con el régimen.

"Lunes 15N a las 9:00 a.m. en el Ralph Bunche Park. Paramos el tráfico frente a la ONU en 1st Ave. &, E 42nd St. New York, NY 10017", reiteró el músico en un mensaje en Instagram y aseguró que para él es un placer participar en estas manifestaciones. "Podría gastarme el dinero en otra cosa, pero esto... me place", confesó.

El jueves el reguetonero lanzó fuertes críticas contra el régimen cubano. Dijo que se notaba desesperación por haber perdido el control del país, sobre todo con el aumento de la represión y las ridículas acciones contra el 15N.

"El día 15 el mundo entero va a saber que los cubanos estamos pidiendo libertad, y eso nunca había pasado. A Díaz-Canel y a todos los otros descarados, que ni se esconden para ser descarados: el mundo los está viendo", dijo el músico en una transmisión en directo por sus redes sociales.