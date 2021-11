Policía acosa al doctor Alexander Figueredo para impedir que marche el 15N

Policía ascosa al doctor Alexander Figueredo Foto © Facebook/Linnis Beatriz Martínez Hernández

El doctor cubano Alexander Jesús Figueredo Izaguirre permanece este domingo bajo el acoso y vigilancia continua de la policía en su residencia en la ciudad de Bayamo, en la provincia Granma.

“Sigue la represión y la censura en contra del doctor Alexander Figueredo Izaguirre. Por este medio les hago saber que se encuentra sitiado por los esbirros de la dictadura y sin posibilidad de comunicación!”, denunció en su perfil de Facebook la activista Linnis Beatriz Martínez Hernández.

“Cuánto trabajo se toman para tratar de impedir lo que viene. Esto ya empezó, PATRIA y VIDA!!! ABAJO LA DICTADURA!!! VIVA CUBA LIBRE!!! Basta ya de injusticias!”, escribió Martínez Hernández.

Esta última semana el doctor Figueredo Izaguirre fue citado, una vez más, por la Seguridad del Estado para advertirlo sobre su participación en las marchas convocadas para el 15N.

“Desde hace dos meses atrás lo veía a venir, desde que empezó el proyecto Archipiélago, todo esto iba a pasar, porque es como actúan ellos: coaccionan, amedrentan, tienen todos los medios para hacerlo. El único medio que tenemos nosotros son las ideas, que contra las ideas nadie ha podido nunca”, afirmó en esa ocasión en su red social.

El también integrante del Gremio Médico Cubano Libre aseguró que ya “no saben cómo amedrentar a la gente, pero bueno, las ideas no se matan” y “ellos [la Seguridad del Estado] conocen cuáles son mis ideas”.

En esa misma publicación, el doctor reafirmó, además: “Mis ideas nadie me las va a quitar, me pueden matar, pero mis ideas nadie me las va a quitar. Yo voy a ser disidente y opositor hasta el día en que me muera. (...) Mis ideas están claras: que quiero un mejor país, que quiero un cambio y que se acabe el comunismo que lo único que ha traído para mi patria es miseria, hambre y necesidad".

Figueredo Izaguirre hacía su residencia de tercer año de Urología en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes, en Granma, cuando fue expulsado de su trabajo en abril pasado y sancionado a cinco años de prohibición del ejercicio de su profesión, aunque las autoridades de salud de su provincia reclamaron al ministro de salud para que su título fuera invalidado de por vida.

El doctor es un abierto crítico contra el régimen que ha expuesto en sus redes sociales la falta de recursos en los centros de salud y la escasez de medios con la que trabajan los médicos.

También cumplió misión en Venezuela, pero al regresar sufrió la muerte de su abuelo por no contar con los medicamentos necesarios. Ese hecho lo llevó a comenzar a denunciar la crisis de la sanidad pública en Cuba.