Reportera de CiberCuba Iliana Hernández burla cerco policial y sale el 15N: No queremos más dictadura

La reportera de CiberCuba Iliana Hernández burló el cerco policial de las afueras de su casa para impedirle salir este 15 de noviembre, y transmitió en vivo su marcha por la libertad en las calles de La Habana.

La activista escapó hace unos días de la vigilancia policial que tiene desde hace meses en su domicilio: "Quería demostrarles a ellos [los represores] que no es imposible fugarse, sé que en cualquier momento me van a coger, pero lo importante es que a las 3 de la tarde yo estaba en la calle".

Iliana dijo que había elegido vestirse de gris porque "hoy es un día gris para Cuba", en referencia a la fuerte oleada represiva que ha desplegado el régimen durante todo el fin de semana y en especial este lunes, con detenciones, acoso y actos de repudio.

"Es triste que tengamos que vivir de esta manera, pero para eso estamos luchando, para no vivir más así", dijo Hernández, que cortó la transmisión en pocos minutos porque "tengo que camuflarme de nuevo e irme de la zona".

La casa de Iliana Hernández amaneció este lunes como más represores y varias personas vestidas de civil que, al parecer, estaban preparando un acto de repudio, según le informaron a la activista algunos vecinos.

"Con más calma, cuando esté todo bien yo les cuento, aunque no puedo contarles todos. Quiero agradecer inmensamente a toda esa cantidad de gente que me ayudó a salir de mi casa, que me dieron protección, si no fuera por ellos yo no estuviera aquí, para que vean que con trabajo en equipo todo se puede conseguir. Patria y Vida, no queremos más dictadura", dijo.

Durante todo el fin de semana, promotores de la plataforma ciudadana Archipiélago, activistas, artistas, periodistas independientes y muchos otros cubanos que han manifestado su intención de participar en la marcha del 15N han estado bajo vigilancia policial o han sido detenidos por intentar salir.

Los actos de repudio y las detenciones no han parado desde las primeras horas de este 15 de noviembre.