Díaz-Canel celebra su 15 de noviembre con imágenes de stock

Miguel Díaz-Canel Bermúdez Foto © Cubadebate / Estudios Revolución

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel compartió en sus redes sociales fotos -muchas de ellas anteriores a la pandemia-, con las que pretende mostrar una imagen idílica del país, justo el día en que está previsto celebrarse la Marcha Cívica por el Cambio.

Gente paseando en el malecón de La Habana o en un museo, pioneros sonriendo y turistas llegando a Cuba, son las fotografías con las que Díaz-Canel pretende desvirtuar la atención de lo que sucede en el país este 15 de noviembre, cuando desde las primeras horas comenzaron los actos de repudio contra los promotores de la manifestación pacífica.

"Llegó nuestro 15 de Noviembre. Por todas partes, Cuba vive", expresó el mandatario en su cuenta de Twitter.

La publicación ha recibido comentarios de cubanos indignados con la falsedad y la superficialidad del dirigente ante la grave crisis económica, social y política que atraviesa el país.

"Háblame de todo el que se murió por la ineficiencia de ese gobierno que defiendes, todo el que no tenía medicinas ni comida gracias a la gloriosa tarea ordenamiento. Un día para reír y bailar será cuando paguen por nuestros muertos", escribió un internauta.

"Dile eso a los familiares de los miles que han muerto de enfermedades curables, por falta de ambulancias y oxígeno", expresó otro.

"Y los Castro multimillonarios y al pueblo las migajas", criticó un usuario.

"Si desde ayer se estaban preparando para el gran día", expresó un ingeniero junto a la foto de camiones del ejército en La Habana.

Un usuario identificado como Antonia Oliva compartió fotos tomadas en un campo cubano donde no hay carreteras.

"Hoy los niños de mi comunidad no pudieron ir a la escuela porque no tuvieron transporte y no tienen camino", denunció.

Díaz-Canel lleva días tratando de minimizar la importancia de la marcha organizada por la plataforma ciudadana Archipiélago, diciendo que este lunes el día transcurrirá con toda normalidad y que "nadie va a aguarnos la fiesta".

"Así amanece Cuba el 15 de noviembre, con más de 700,000 pioneros en las aulas; recibiendo amigos, familiares y turistas; reactivando el quehacer productivo, disminuyendo los casos de COVID", comentó en otro tuit.

El dirigente obvia así toda la represión desatada en los últimos días contra los activistas políticos, periodistas independientes y promotores de la marcha cívica, en particular contra su principal gestor, el actor y dramaturgo Yunior García, quien permanece cercado dentro de su casa por personas al servicio del régimen.

Otras activistas como Saily González, de Santa Clara, amanecieron este 15 de noviembre con un acto de repudio en las afueras de su casa para impedirle salir a la calle a ejercer su derecho a manifestarse.

González denunció en una transmisión en vivo por Facebook que desde las 5:30 un grupo de al menos 30 personas, en su mayoría mujeres, se pararon frente a su vivienda a gritarle y ofenderla.

El viernes pasado Díaz-Canel afirmó que las movilizaciones anunciadas para 15 de noviembre son parte de una "estrategia imperial para destruir la revolución".

"Eso no nos quita el sueño. Estamos tranquilos, seguros, pero alertas y preparados para defender la revolución y cualquier acción injerencista que atente contra la tranquilidad ciudadana", aseguró.