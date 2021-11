Cantante cubana Eme Alfonso dice basta a los actos de repudio

Eme Alfonso / Acto de repudio en casa de Saily González Foto © Instagram Eme Alfonso / Facebook Saily González

La cantante cubana Eme Alfonso dijo basta a los actos de repudio que están ocurriendo en Cuba en los últimos días, organizados por el gobierno frente a las casas de personas que han mostrado su apoyo al 15N y su intención de salir a marchar por un cambio en la isla.

La artista compartió una imagen que circula en las redes sociales con el texto "Yo repudio los actos de repudio" y advirtió: "No me vengan a decir que no repudio el bloqueo y esas cositas que les encanta escribir".

"Decepcionadísima de cómo se manejan las cosas por mi tierra, cero tolerancia con la violencia. Paz y diálogo por sobre todas las cosas", escribió en su perfil de Instagram.

La organización defensora de derechos humanos Cubalex registró 53 actos de hostigamiento contra la sociedad civil en Cuba durante la jornada del sábado y otros 62 entre el domingo y el mediodía de este lunes. Además de la vigilancia policial, las detenciones arbitrarias y el acoso, han ocurrido mítines de repudio orquestados por el régimen a lo largo de la isla.

Grandes figuras de la cultura cubana han denunciado y rechazado estos actos de violencia, entre ellos Chucho Valdés, quien aseguró que la práctica de violencia y terror que siembra el Estado cubano no es diferente de la del gobierno de Fulgencio Batista.

"En 1959 se prometió que nunca más volverían a repetirse cosas como esas, que habría libertad de expresión y elecciones libres. Por supuesto lo creímos pero las imágenes que veo son increíbles. Libertad para todos los cubanos #15N", escribió Chucho en sus redes sociales junto a una imagen de una rosa blanca.

El prestigioso guitarrista y director de orquesta Leo Brouwer también condenó la represión y describió al gobierno cubano como el "poder inquisidor que repudia lo que no sea a su conveniencia".

"Por una vez que se vive hay que hacerlo con dignidad y decoro, sin manipulación, sin odio y mucho menos enfrentándose entre sí mismos", sostuvo Brouwer, de 82 años.