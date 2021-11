Ian Padrón: “El 15N es una victoria cívica del pueblo cubano porque el mundo vio la verdadera cara de la dictadura”

Ian Padrón Foto © Captura Facebook/Ian Padrón

El artista visual Ian Padrón aseguró que “el 15N es una victoria cívica del pueblo cubano porque el mundo vio la verdadera cara de la dictadura” en su programa “Derecho a Réplica”, que difunde por sus redes sociales.

Padrón en respuestas a varios comentarios sobre las jornadas de 14 y 15 de noviembre en Cuba enfatizó que, aunque la marcha no se pudo concretar en el país, realmente fue “una victoria de Yunior García y la gente de Archipiélago” porque expuso al mundo la verdadera cara de la dictadura.

“Hay personas divirtiéndose porque ayer no pudieron a salir a marchar, y eso me parece muy triste, pero realmente fue una victoria de Yunior García, de Archipiélago de exponer al mundo la verdadera cara de lo que yo defino como la dictadura disfrazada de poesía. No hay poesía, murió la poesía. Solo queda la dictadura”, argumentó el realizador cubano.

Añadió que las personas tratan de luchar con las armas que tienen, y “las únicas armas que tienen la sociedad civil cubana, y que lo está demostrando Archipiélago y por eso se ha hecho tan peligrosos para el poder en Cuba, es precisamente su decencia, su transparencia”.

“El 15 de noviembre es un día histórico porque desfiló la intolerancia por las calles de Cuba. Desfiló lo peor de una sociedad por las calles de Cuba. El 14 y el 15 vimos a la dictadura en la calle, y eso es un hecho histórico. Es una victoria cívica del pueblo cubano, porque no tiene otra manera de luchar que no sea demostrando desde el civismo, desde la decencia, desde la transparencia, lo que va a pasar”, señaló, además

Padrón consideró que el secretismo y la falta de transparencia siempre va a ser utilizada en contra de cualquier persona que organice cualquier marcha como un acto de sedición o de conspiración, pero “si tú lo haces públicamente, con una carta que se conoce por todos los medios y te hacen un acto de repudio e insta a la gente que aplauda, ¿quién realmente está incitando a la violencia? ¿quién es un vergüenza para el resto de la población?”, abundó sobre este tema.

El artista visual argumentó que ese relato violento expuesto por las autoridades con los actos de repudio y otras acciones de hostigamiento que se vieron, creó “algo rápido a la vista: saber con quién uno quiere estar en la Historia, ¿con quién estaban en las calles repudiando o los que estaban en sus casas defendiendo sus ideas?”

Creo, dijo, que es algo muy inteligente, muy cívico lo que ha hecho Archipiélago y “Yunior García Aguilera entró en la Historia del civismo en Cuba, al igual que Archipiélago y todas las personas que dieron la cara”.

Reiteró que el 15N “es una victoria de Yunior y Archipiélago porque demostraron que no hay un ápice de tolerancia con el que piensa diferente”.

Consideró también que es “una fechoría” el llamado a la violencia que hizo el poder en Cuba al poner a personas civiles a implantar la Ley. “Permitir a civiles que controlen y hagan un acto de repudio a otro civil es sembrar la semilla del odio y coartarle la libertad a otra persona”, señaló.

Padrón apuntó que quienes participan en los actos de repudios, disfrazados de socialismo y de ideología, están cometiendo desmanes contra otras personas y revelando que “no se trata de ideología o de revolución, sino que esto se trata de decencia, de ética, de amor a tu país, de respeto al prójimo, de humanismo”.

Igual aseguró que “hoy es un día muy revelador de las verdaderas personas que aman a su país, y ese poder que nunca ha escuchado, que nunca ha permitido el derecho a réplica, ha tenido que escuchar”.

“Vamos a ver ante la Historia cuántas personas van a estar felices de haber sido parte de los destacamentos de respuesta rápida, de los que hacen actos de repudio, de los que dan palos. Cuando se separen las responsabilidades individuales, vamos a ver cuántas personas van a decir que están orgullosas de eso”, concluyó en su análisis sobre las jornadas cívicas del 14 y 15 de noviembre.