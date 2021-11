Saily González: “Si no salgo hoy voy a salir mañana, 15N para mí es todos los días”

La activista cubana Saily González aseguró este lunes que “si no salgo hoy, voy a salir mañana, el 15N para mí es todos los días”.

Desde su perfil de Facebook expuso que saldrá a exigir sus derechos y la libertad de los más de 600 presos políticos que hay hoy en la isla.

Añadió que era muy probable que este lunes no pueda salir de su casa “por las turbas de esbirros que tengo aún en la puerta de mi casa”.

“Por supuesto que no me voy a enfrentar a ellas, que es lo que están buscando. No soy tonta. Para encarcelarme como ya hicieron con Carolina Barredo, con Manuel Cuesta Morúa, como intentaron hacer con Pedro, aquí en Santa Clara por solo salir a buscar una tarjeta de recarga”, puntualizó la activista integrante de la plataforma ciudadana Archipiélago.

Igual sentenció que “si no salgo hoy voy a salir mañana o pasado, todos los días de mi vida, con este vestido blanco o con otro, exigiendo los derechos de todos los cubanos, exigiendo la liberación de todos los presos políticos”.

También comentó que si “esas turbas de esbirros que tengo en mi puerta no me dejan salir hoy, no importa, para mí el 15N es todo los días, y voy a estar aquí diciendo lo que tengo que decir y lo que es necesario que escuchen, porque el pueblo cubano se lo merece. Basta de dictadura, de violencia”.

González consideró, además, que “lo que han hecho hoy conmigo y con mi familia es uno de los actos más asquerosos de los cuales nunca pensé que fueran capaces las personas. Y la culpa no es de ellas, de ninguna de esas personas que están allá afuera. Ellas están engañadas, manipuladas”

“A esas personas le han dicho que a nosotros nos pagan, que queremos intervención militar, que somos mercenarios, que queremos entregar nuestra patria a una potencia extranjera. Esas personas no tienen ni idea de lo que es para nosotros querer derechos”, argumentó la activista.

La coordinadora de la plataforma ciudadana en Santa Clara apuntó que las personas que participaron en el acto de repudio contra ella le hablaron con mucho rencor y odio por gusto.

“Me han dicho que mi hermano no es médico. Él que estuvo en la primera línea contra la Covid y que van a botar del trabajo a mi madre. Me han dicho que voy a estar muerta, que me van a matar. Esto no se lo merece el pueblo cubano”, expuso.

Asimismo, dijo, que la jornada de este lunes fue mucho más violenta que el domingo, cuando los actos de repudio se concentraron en Yunior García. “Hoy ha sido a muchos cubanos”, puntualizó.

“Me han dicho que me vaya de este país, que es tan mío como de ellas, pero no me voy a ir de Cuba, y no voy a parar hasta que no vea a los más de 600 presos políticos libres y hasta que no sienta que en Cuba todos los cubanos tenemos derechos. Señores, los gusanos nos convertimos en mariposas y vamos a volar y vamos a sacar al país de toda esta falta de derechos y vamos a liberar a todos los presos políticos. Yo voy a salir”, concluyó la activista.

Durante casi toda la jornada de este lunes la activista ha estado bajo el permanente acoso de las autoridades y con un acto de repudio en la puerta de su casa para amedrentarla e impedirle que saliera a marchar como había prometido.