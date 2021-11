Fallece padre del actor y humorista cubano Omar Franco

"Un hombre humilde y sencillo, quien nunca supo de ostentaciones, alguien con muchas necesidades materiales y quien supo llenarnos siempre de valores cívicos, a mí y a mis hermanos. Me enseñó a amar el béisbol y el dominó, me enseñó a trabajar, pero sobre todo me enseñó a amar a los demás sin que apareciera el menor atisbo de odio y envidia hacia otras personas", relató el actor.