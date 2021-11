Familia de Andy García, preso por las protestas del 11J, habla sobre detención y acto de repudio

La familia del joven Andy García Lorenzo, preso por participar en las manifestaciones del 11 de julio, contó en una directa este miércoles cómo fue el acto de repudio que les hicieron frente a su casa y la detención de uno de los familiares este 15 de noviembre.

Roxana García, hermana de Andy, su pareja Jonathan López Alonso y el padre de este, Pedro López, explicaron en la directa que no piensan parar de exigir la libertad de Andy y el fin de la dictadura, y que se mantendrán informando de todo lo que les suceda porque saben cómo actúa el gobierno.

La familia tuvo un fuerte operativo de vigilancia durante dos días y fueron sometidos a un acto de repudio, al que respondieron cantando y bailando el tema "Queremos libertad", de Jacob Forever.

Roxana contó que cada vez que su hermano llama y toca el tema del 15 de noviembre se cae la llamada. El joven finalmente logró comunicarse este martes con su hermana a través de otro número y les dijo que el 15N lo había pasado haciendo ayuno y oraciones por la libertad.

La hermana también alertó que en uno de los días en que les permiten salir a coger solar y jugar pelota en la cárcel, a Andy lo estuvieron grabando y seguramente lo quieren usar "para dar a entender de que mi hermano está muy bien ahí".

El suegro de Roxana se dispuso a salir este lunes y un grupo de personas, entre ellos vecinos, le dijeron que él no podía salir de su casa y que si lo hacía lo detendrían.

"Yo soy un hombre libre así que voy a salir", dijo Pedro López, a quien efectivamente lo detuvo la turba de personas y lo trasladaron a la unidad.

López denunció al mayor que lo atendió, jefe de la unidad, que "invadió mi espacio, me intentó intimidar, me vejó, me irrespetó como ser humano y como hombre". Además contó que lo obligaron a desnudarse, lo cacharon, le hicieron fotos y luego lo metieron en un calabozo.

López dijo que ese mismo mayor vino en algún momento y le tiró el brazo por arriba como si fueran amigos y había una persona con una cámara.

"Todos los detalles los aclaramos porque sabemos todo lo que ellos pueden usar después (...) Nosotros tenemos la razón, pero ellos tienen el poder. Por eso digo abajo el comunismo, que se caiga el comunismo ya, no queremos vivir más así", dijo López.

La familia denunció también que llevan tres días sin servicio de internet y que se han estado conectando a través de amigos. Explicaron también que no han querido aceptar recargas ni que ayudas de quienes se brindan a enviarles dinero a la tarjeta en MLC para ayudar a Andy, no porque rechacen la ayuda que la gente quiere darles, sino porque no quieren darle al régimen ningún motivo para acusarlos de nada.

Agradecieron el apoyo y aseguraron que la ayuda más grande que les pueden dar es seguirlos apoyando en las redes sociales y visibilizando el caso de Andy.

Andy García Lorenzo, de 23 años, fue detenido en las protestas del 11J en Santa Clara. En octubre anunció una huelga de hambre junto a otros manifestantes en la cárcel La Pendiente, en protesta por los malos tratos y la violación de sus derechos.