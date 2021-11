Gobierno de España facilitó la salida de Cuba de Yunior García

Yunior García/Félix Bolaños Foto © Facebook / Humberto López y Félix Bolaños

El gobierno de España facilitó la salida de Cuba del dramaturgo Yunior García Aguilera, una de las caras más visibles de la plataforma ciudadana Archipiélago que convocó a la jornada cívica del 15N.

El ministro de la presidencia Félix Bolaños admitió este jueves al medio Onda Cero que el gobierno español facilitó la salida de la isla de García Aguilera, aunque sin aportar detalles de cómo se realizó esta operación, que las autoridades cubanas niegan haber tenido algún acuerdo previo con Madrid para facilitarla.

“Se plantea la posibilidad de que venga a España y facilitamos documentalmente que venga a España. Es una manera de garantizar que esta persona no tenga dificultades", explica Bolaños en reporte de RTVE sobre las declaraciones del ministro español a Onda Cero.

Igual apuntó que “nos preocupa la situación en Cuba y lo que queremos es ayudar a los cubanos y a su bienestar, y que se garanticen los derechos", además de reiterar que el Gobierno español insiste en que se les devuelvan las acreditaciones al equipo de la Agencia EFE en la isla.

García Aguilera arribó este miércoles a la ciudad de Madrid procedente de La Habana, tras haber permanecido en “calidad de desaparecido” desde el lunes por Archipiélago, que sacó un comunicado exigiendo fé de vida del dramaturgo.

En entrevista posterior a su llegada a España con el cineasta Ian Padrón el dramaturgo aseguró que la decisión de salir de Cuba "fue solo mía".

"Yo no tuve la oportunidad de conversarlo con miembros de Archipiélago. La decisión de que no me quedaba otra alternativa que salir fue tomada ese mismo día 14, quizás no era el mejor momento para tomar decisiones, pero traté de tomarla pensando sobre todo en razones objetivas", explicó en esa ocasión.

Igual aseguró que ya se había presentado en la Embajada española para solicitar visa, como una vía de protección para cuando lo fueran a detener.

"Yo realmente nunca pensé que no me fueran a detener, siempre pensé que el 14 me llevarían para la cárcel, de hecho me habían dicho ya que me llevarían al Combinado del Este", apuntó.

No obstante, este jueves en una conferencia de prensa desde Madrid aseguró que “piensa volver a Cuba”.

"No he pedido asilo en España, ya lo saben. Mi intención es volver a Cuba, pero no quiero hacer las cosas con rabia", dijo su primera conferencia de prensa en España.

El dramaturgo aseguró que la estrategia del régimen era mantenerlo encerrado en su casa y silenciado, pero que lo único que tiene es su voz. "No me podía quedar callado, alguien tiene decir lo que pasa en Cuba".