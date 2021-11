Sacerdote Kenny Fernández denuncia amenazas contra su familia: "Respondo como Carlos Manuel de Céspedes"

Sacerdote Kenny Fernández denuncia amenazas Foto © Twitter/Kenny Fernández

El sacerdote cubano Kenny Fernández Delgado denuncia amenazas contra su familia, tras haber salido a marchar cívicamente este lunes en el municipio de Madruga, en la provincia de Mayabeque, con flores blancas que entregó a policías que estaban en la calle.

“DENUNCIO: esta persona me escribió por DM para difamar a tres de mis familiares más cercanos. Y además insinuando que les puede hacer daño. RESPONDO: no soy de los que se echa atrás por amenazas a la familia, respondo como Carlos Manuel de Céspedes”, expuso el religioso en su cuenta de Twitter.

La denuncia del sacerdote igual la acompaña con una captura de pantalla del perfil de usuario que se identifica en Twitter como AngelDark.

Seguidores del sacerdote en la red social también denunciaron la cuenta, con un evidente perfil falso, además de comentar que “sabemos que las personas que carecen de argumentos difaman, ofenden, descalifican y utilizan epítetos Usted es un hombre impoluto, con fé extraordinaria y entregado a una noble causa. Oró por su integridad física. Que el Señor lo siga guiando como un instrumento de libertad”.

"Esa es una ‘claria’ con permiso de impunidad en Cuba”, precisó otro usuario en las reacciones a su denuncia.

También en apoyo al sacerdote de Madruga, donde habitualmente reside, el padre Jorge Luis Pérez Soto comentó en su perfil de Facebook que “conozco a Kenny desde que entró al Seminario. Si algo puedo atestiguar en primera persona es su COHERENCIA, esa que de seguro falta a muchos de los que lo atacan”.

Igual apuntó que “Kenny no ha llamado a nadie a la violencia, sino a La Paz. No manipula las conciencias, sino que libremente se expresa desde la suya.Es Pastor de su pueblo con entrega y sencillez. Es fiel a la Iglesia, obediente a su Obispo y fraterno con sus hermanos sacerdotes”.

“Basta ya de manipulaciones y de difamaciones. Kenny Fernández Delgado estoy contigo. La Iglesia es un cuerpo y tiene muchos miembros.#FuenteOvejuna”, concluyó en su mensaje de apoyo el sacerdote Pérez Soto.

Fernández Delgado detalló en su cuenta de Twitter que durante su marcha repartió flores, “primero a la policía y después a todas las mujeres que vi por la calle en este 15N".

El religioso ese día cumplió su promesa de participar en la protesta pacífica, aunque el día anterior recorrió siete kilómetros desde el pueblo de Aguacate hasta el entronque del mismo nombre, en la provincia de Mayabeque, como adelanto de lo que haría este lunes.

“¿Qué me pasó el # 15NCuba? Después que regresé a la Iglesia me enteré que trajeron un camión de boinas rojas y un carro jaula. Me pregunto: ¿Cuánto combustible gastaron? ¿Cuántos recursos, tiempo y esfuerzo gastado? Todo por un cura vestido de blanco regalando flores”, expuso en su cuenta de Twitter en la que contó en varios mensajes cómo fue su marcha cívica.

En otro mensaje aseguró que a partir de este 15N “usaré sotana blanca cada vez que pueda y quiera. Seguiré regalando flores cada vez que pueda. Seguiré defendiendo nuestra libertad de expresión sin miedo. Informaré cualquier acto represivo contra mí”.