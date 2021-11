Desde Marc Anthony a Farruko: El homenaje a Rubén Blades por su premio 'Persona del Año' en los Latin Grammy 2021

Rubén Blades en su homenaje a Persona del Año en los Latin Grammy Foto © Instagram / Latin Grammy

Rubén Blades fue homenajeado este miércoles 17 de noviembre por la Academia Latina de la Grabación con el especial reconocimiento 'Persona del Año'. Un galardón que recibió en la víspera de la gala 22ª edición de los Latin Grammy en una noche especial en la que estuvo arropado por los suyos y decenas de compañeros de profesión que le rindieron homenaje en este día tan señalado para él.

Artistas como Carlos Vives, Rozalén, Beatriz Luengo, Diego Torres, Farruko o Marc Anthony fueron algunos de los que se subieron al escenario para interpretar algunas de las canciones que han marcado la trayectoria musical de Rubén Baldes, el protagonista de la velada.

Una noche mágica en la que Rubén Blades disfrutó de su propia música en la voz de otros compañeros siendo Christina Aguilera la encargada de abrir la gala con su versión de "Camaleón".

"Homenaje al grande Rubén Blades en Latin Grammy interpretando a mi manera el tema favorito de abuelo "Amor y Control". Qué honor tan grande, no había estado tan nervioso nunca en mi vida, hasta los ojos se me aguaron", comentó Farruko, que no pudo evitar emocionarse al actuar en esta noche para el recuerdo.

Además de las diferentes actuaciones musicales, los cantantes Residente y Joaquín Sabina le dedicaron cada uno su propio discurso al homenajeado. "Eres mi mentir, mi maestro, mi amigo, eres con un padre para mí", le dijo el ex de Calle 13.

En su carrera, Rubén Blades ha sido premiado con 8 Latin Grammys y 9 Grammys.

¡Enhorabuena!

