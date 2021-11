Rubén Blades envía mensaje por el 15N: “Estamos con el pueblo de Cuba y con su derecho a la democracia y la libertad”

El músico Rubén Blades envió este domingo un mensaje de apoyo a las manifestantes que pacíficamente marcharán este 15N en la isla y ratificó: “Estamos con el pueblo de Cuba y con su derecho a la democracia y la libertad”.

En un video que compartió en su perfil de Facebook este domingo, el artista panameño expresó que su mensaje “va dirigido a todo el pueblo de Cuba, porque sé que se va a dar una marcha pacífica el 15 de noviembre, solicitando que se permita la opinión libre, el ejercicio político sin represión y esos son deseos que nosotros también compartimos”.

El cantante aclaró que no representa a ningún partido ni a ninguna filiación ideológica, “porque si criticas a Cuba, eres imperialista, y si criticas a los Estados Unidos, eres comunista. Yo no creo en ninguna de esas estupideces, ni en esos extremos, que son los mismos. Yo estoy a favor de la libertad de expresión, a favor de la libertad de culto religioso o de la dirección política que cada persona tenga”.

También aseguró creer “en el intercambio de ideas y en la posibilidad que una sociedad pueda determinar su sendero y su destino”.

“En función de eso, estoy con el pueblo de Cuba y espero que no se cometan actos que pongan en peligro la vida de cubanos. Espero que las marchas sean pacíficas. Recuerden que el que tiene la razón no tiene que gritar. El grito no impresiona a la eternidad”, aseveró el reconocido artista.

“Estamos con ustedes, con el pueblo de Cuba y su derecho a la democracia y a la libertad”, concluyó su mensaje de aliento a los manifestantes en la isla.

Blades fue también uno de los primeros artistas internacionales en dar su apoyo a las manifestaciones del 11J en la isla.

En esa ocasión dijo que “luego de más de seis décadas de una dictadura marxista sostenida a través de la represión, es natural que su pueblo proteste. Lo que me extraña es que existan aún defensores absolutos de un régimen que no permite a su pueblo la oportunidad de elegir su destino democráticamente”.

Asimismo, añadió que “en Cuba los marxistas, y en Estados Unidos los racistas, pretenden imponer sus corruptas ideas utilizando violencia y mentiras como mensaje. En el caso de Cuba, Nicaragua y Venezuela, apoyamos como siempre a los que exigen libertad para expresar su pensamiento, el derecho al voto; y condenamos la represión gubernamental de sus dictaduras”.