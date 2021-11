Yunior García: "El embargo ha sido usado como excusa por el Gobierno de Cuba"

Yunior García y Juan Manuel Cao. Foto © América Tevé / Captura de YouTube

El activista cubano Yunior García Aguilera criticó el viernes el tipo de sanciones que Washington aplica al régimen de La Habana, asegurando que estas habían demostrado afectar más al pueblo que a quienes ostentan el poder.

“El problema es que el embargo, de la manera unilateral que se ha usado, ha sido usado como excusa por el gobierno cubano toda la vida no solo para justificar todos los errores que hay internos, todo el bloqueo interno, toda la ineficiencia de un sistema económico que es un desastre”, dijo.

Asimismo, expresó que el embargo servía al régimen para victimizarse ante el mundo y reclamar solidaridad. “Hacen que una buena parte de la comunidad internacional se solidarice con Cuba por culpa de ese embargo unilateral”, aseguró el dramaturgo en el programa “Espejo” del periodista Juan Manuel Cao para América Tevé.

Según opinó García, una gran parte de los cubanos “mencionamos las palabras bloqueo, embargo, sanciones, y a veces no tenemos ni idea de lo que estamos hablando”.

“Habría que ver de qué se tratan completamente esas medidas, cuáles son las que podrían funcionar para presionar a un régimen dictatorial y cuáles son las que están haciendo pasar hambre a la gente común, la más afectada mientras los que están en el poder siguen gozando de privilegios, paseándose en autos de lujo, comiendo langostas y caviar, bebiendo wiskis caros”, expuso.

Para el activista, las medidas vigentes provocan que “el pueblo real es el que está pasando hambre, haciendo colas, cayéndole detrás a una guagua”. “Entonces, aquellas sanciones que afectan al pueblo real no me interesan, yo no puedo defender moralmente una sanción que haga pasar hambre a mi familia”, dijo.

“Hay que ser más audaces, inteligentes, a la hora de pensar en sanciones que realmente afecten al régimen y no al pueblo. Tratar de que el pueblo se subleve porque tiene hambre, no tiene sentido. Si protesta porque quiere picadillo, en cuanto el régimen consiga un poco de picadillo, se acabó la protesta. La gente tiene que rebelarse por conceptos más profundos: Por la falta de libertad, de derecho, de participación”, aseveró.

Cao dio a entender a García que las sanciones impedían al gobierno cubano abastecerse de recursos para la represión a la disidencia, ante lo cual el dramaturgo repuso: “El régimen lleva más de 60 años bloqueado, pero parece que tiene juguetes nuevos para reprimir a cada rato, porque mientras exista un país dispuesto a dárselos, se los van a entregar”.

Con anterioridad, desde Madrid, donde se encuentra actualmente luego de que el régimen le impidiera salir a marchar pacíficamente el 14 de noviembre, el activista hizo críticas igualmente contra el embargo y su eficiencia en la causa por la libertad de Cuba.