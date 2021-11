Polémica entre Yotuel y Carlos Manuel Álvarez por palabras de Beatriz Luengo en el Grammy Latino

Beatriz Luengo, Yotuel Romero y Carlos Manuel Álvarez. Foto © Facebook / Yotuel / Carlos Manuel Álvarez

Un debate afloró en redes sociales a raíz de las palabras de Beatriz Luengo en la ceremonia del Grammy Latino. La polémica implica principalmente al escritor Carlos Manuel Álvarez y el músico Yotuel Romero, una de las voces del tema Patria y Vida, ganador de dos galardones en dicho certamen.

Álvarez dijo sentirse molesto porque Luengo fue quien recogió el premio “con lagrimeo de televisa”, asegurando entonces que había sufrido amenazas y le habían cerrado las redes sociales, un detalle que el periodista consideró mucho menor que las consecuencias que tuvo la canción para otros, como Maykel “Osorbo”, preso hoy en cárceles de Cuba.

“Un cuerpo negro en manos de la tiranía a la que esa canción le apunta, y esta señora colonialista de carrefour habla de que le bajaron el video de Youtube”, dijo.

“Dice que darle voz a los que no tienen voz. No, la voz te la han dado ellos a ti. Qué rabia más bárbara me inyectan esta gente, Luengo llevando a su novio moreno de gira por las cortes”, agregó.

Cuando fue anunciado el ganador del premio a la Mejor Canción Urbana, la actriz, cantante y compositora Beatriz Luengo y el músico Yadam González, co-autores del tema, subieron al escenario a recibir el gramófono dorado. La artista destacó "lo bonito que es la música cuando está al servicio de las causas sociales, a darles voz a los que no tienen voz".

De momento, Luengo no ha contestado a la reacción de Álvarez, pero Yotuel respondió acusando de “agente” del gobierno cubano al escritor y de usar un tono “racista”, además de replicar pasajes bíblicos que mencionan a Judas, discípulo de Jesucristo que simboliza la traición.

Álvarez realizó luego una directa en Facebook este sábado a modo de contestación, donde se disculpó por el tono agresivo de su post, cuya intencionalidad —según dijo— era llamar la atención sobre el caso de Osorbo.

“Me parece curioso que alguien se apoye en una parábola del cristianismo y al mismo tiempo difame sobre una persona, porque eso es una difamación”, dijo el periodista acerca de la publicación en la página de Yotuel y su acusación de “agente”.

“No digo cosas buscando la aprobación de la gente, aunque a veces afortunadamente la tengo. Digo cosas buscando cierta coherencia, cierta verdad, buscando también detrás de un sentido de justicia. Y escribí ese post (…) buscando también cierto sentido de justicia”, comentó.

Por otro lado, El Funky, otro de los raperos que participa en Patria y Vida, criticó a Álvarez por su post contra Luengo. El Funky defendió a la artista española asegurando que merecía respeto por componer el tema que se convertiría en un himno por la libertad de Cuba.