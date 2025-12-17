Preso político del 11J Nadir Martín Perdomo escribe emotiva carta desde prisión: "La libertad de este país viene pronto"

Vídeos relacionados:

Marta Perdomo Benítez, madre de los presos políticos Jorge y Nadir Martín Perdomo, compartió en redes sociales una carta escrita por uno de sus hijos desde la prisión donde cumple una injusta condena por participar en las protestas del 11 de julio de 2021 en San José de las Lajas, Mayabeque.

“Hoy es un día muy triste para mí porque el cielo está muy gris. He pensado mucho antes de hacerlo, porque había otras cosas prioritarias, como el caso de nuestro hermano Yosvani Rosell García, también preso del 11J, en huelga de hambre por la libertad de todos los presos políticos”, escribió Marta, quien se ha convertido en una de las voces más firmes contra la represión en Cuba.

La madre del preso político explicó que decidió compartir las palabras del joven porque “mensajes como estos no se pueden dejar pasar por alto” y porque el mundo debe conocer “lo firme y triste que vive esta gran injusticia” el joven.

La mujer tiene dos hijos presos desde las manifestaciones y ha sido víctima de represión por salir en defensa de ellos.

A continuación, CiberCuba reproduce íntegramente la carta escrita desde prisión por Nadir Martín Perdomo, un testimonio de fe, amor y resistencia frente a la injusticia.

Carta desde prisión

Por Nadir Martín Perdomo

Hoy es uno de esos tantos días en los que el cielo se me pone de color gris. Miro a mi alrededor y no los veo, y extraño esos momentos cuando nos tomábamos las tazas de café a las tres de la tarde y todos estábamos allí: contando historias, haciendo chistes o debatiendo cualquier tema. La casa de Marta siempre llena: vecinos, amistades, familia… pero siempre juntas, siempre unidas.

Hoy, como hace cuatro años, solo veo rejas y no los veo a ustedes, mi familia. Me paro casi todas las noches en la puerta para mirar al cielo; siempre le pido a Dios que me los proteja y les dé mucha fuerza. Me llena de nostalgia recordar esos momentos lindos que parecían tan comunes y que hoy apreciaría tanto volver a tener.

Son en estos momentos cuando entiendo un poco lo que pudo sentir José de Egipto, cuando el mundo se le vino abajo y el cielo se cerró para él, también de color gris. Pero, como él, también puedo comprender que detrás de todo solo puede existir un propósito: “Sus caminos son más altos que nuestros caminos, y sus pensamientos más altos que los nuestros.” Aunque a día de hoy no logro entender por qué hemos sufrido tanto, solo nos queda esperar para ver cumplida su voluntad.

Mamá, papá, Greisy, Salet, Samir: soy el hombre más feliz de este planeta por tenerlos a ustedes en mi vida. Les digo que mi hermano y yo somos hoy muy, pero muy afortunados por ese tesoro que son ustedes.

También lo extraño mucho a él, a mi hermano. Pero, a pesar de la distancia, sé que también es fuerte y, como yo, se mantiene firme, con orgullo de pertenecer a una causa justa, una causa digna, y sabiendo que la libertad de este país viene pronto. Sería nuestra mayor recompensa.

La historia ha demostrado que el mal nunca gana. Mientras tanto, nos tenemos los unos a los otros, y nadie puede contra eso. Nada puede vencer al amor, a la familia y a la justicia.

Nos ha tocado sufrir las torturas, los malos tratos, la distancia, la persecución y hasta ver cómo el miedo ha causado mella incluso en amigos y familia. Pero sé que esto va a terminar, y las sonrisas volverán a ser protagonistas.

Mami y papi, a ustedes que me inculcaron los valores de justicia y verdad. Mi hermano, a ti que eres mi fuerza y guía. Greisy, a ti que eres mi columna vertebral, el sostén de mi vida. Salet y Samir, a ustedes que son mi principal razón para vivir. Y a Dios, por haberlos creado a ustedes.

Con orgullo: Patria y Vida.

— Nadir Martín Perdomo

Con información y testimonio compartido por Marta Perdomo Benítez.