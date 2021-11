Fallece una persona tras el impacto de una moto contra una furgoneta en Jibacoa, Mayabeque

Una persona habría fallecido tras el impacto de una moto con un panel con el logo de la Corporación CIMEX, ocurrido en horas de la madrugada de este lunes en el puente de Jibacoa, en la provincia de Mayabeque.

“Jibacoa, Mayabeque. Al parecer hubo algún fallecido”, reportó el usuario identificado como Luis Pérez en el grupo de Facebook ‘Accidentes Buses & Camiones. ¡Por más experiencia y menos víctimas!’.

Captura de pantalla grupo de Facebook / Accidentes Buses & Camiones El autor de la publicación aportó un video grabado mientras pasaba por el lugar del accidente, en el que se puede apreciar los vehículos involucrados en el mismo: una moto amarilla y un panel blanco que llevaba rotulado el logo de la Corporación CIMEX en la puerta del conductor.

Las imágenes muestran a peritos de la policía analizando el escenario del siniestro. La rueda trasera de la moto aparece más dañada que la delantera, mientras que el parabrisas del panel se ve destrozado por un impacto proveniente del exterior.

En los comentarios, el autor de la publicación explicó que en ese puente todos los vehículos circulan por una sola de sus vías desde hace meses, producto de unas obras de reparación del mismo.

“Al parecer el panel, al pasar por su extrema derecha, se incorporó a su izquierda en el momento que el motorista tiene que ocupar esa vía para pasar dicho puente. Mi opinión es que el panel se incorporó muy rápido a su izquierda e impactó al motor causando la muerte a alguien, pues estaba Criminalística analizando el lugar”, indicó.

Ante lo impreciso de la información, CiberCuba se comunicó con uno de los comentaristas que afirmó que la persona fallecida (no se sabe si el motorista, o un acompañante) era “una amistad” suya. Al momento de redactar esta nota, no se ha recibido respuesta ni ha trascendido versión oficial alguna que permita mayor precisión en los hechos que se informan.

“Ahí falleció una amistad mía; eso fue alrededor de la 1 de la mañana”, indicó el usuario identificado como Madian Hernández, con el cual esta redacción se puso en contacto, pero sin obtener respuesta por el momento.

“Ahí es 30 km/h la velocidad. Yo pasé a las 4 am y estaba todavía el fallecido en la calle”, corroboró otro usuario del grupo de Facebook, identificado como Dayron Echezábal. Varios usuarios se quejaron del tiempo que llevaban las obras, necesarias al parecer para parchear el asfalto de la carretera, pero que obstaculizan el paso por el puente.

“Si en más de dos meses no quitan dos pedazos de madera y abren esa vía; ¿Qué tipo de reparaciones hicieron entonces? Yo mismo he pasado al menos 2 o 3 sustos con otros autos y ómnibus que me venían hacia arriba. ¿Cuántas pérdidas más tienen que haber?”, indicó el autor del post, que frecuenta ese tramo de carretera por ser taxista de profesión, según afirmó.

Durante el mes de noviembre, CiberCuba ha informado del fallecimiento de al menos cuatro personas por accidentes de tráfico en el país. En los primeros nueve meses del año en curso, el gobierno de Cuba registró unas 350 muertes en accidentes de tránsito y más de 3,700 lesionados. El Ministerio de Transporte contabilizó hasta septiembre 5,612 accidentes en la vía pública, una cifra superior a la que se informó de manera oficial en igual período del año anterior.