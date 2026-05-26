Tragedia familiar en Baracoa: dos personas mueren tras inhalar gases tóxicos mientras limpiaban un pozo

Vídeos relacionados:

Un accidente terminó en tragedia y enlutó a una familia en el municipio de Baracoa, Guantánamo, este lunes, cuando dos personas murieron y otras cuatro resultaron lesionadas tras inhalar los gases de una motobomba mientras realizaban labores de limpieza y drenaje de un pozo de agua.

El fatídico suceso ocurrió en la comunidad de Saibá, en el poblado de Cabacú, y cobró la vida de un hombre y su yerno, según reportes en redes sociales.

Testigos citados por la página de Facebook «La Tijera» indicaron que los gases de la motobomba asfixiaron a uno de los pobladores del lugar, nombrado Narciso, quien se encontraba en el interior del pozo guiando la manguera durante la limpieza.

Al acudir en su auxilio, también perdió la vida su yerno, conocido como «Pocho» por familiares y amigos. Se trata de Arístides Navarro Lobaina, de 34 años, quien era barbero y propietario de Navarro's Barbershop, una barbería ubicada en Hudson, en el área metropolitana de Tampa, Florida, de acuerdo con información verificada por CiberCuba.

«Pocho» se encontraba de visita en su tierra natal, Baracoa, cuando ocurrió el accidente, dijeron personas allegadas. El joven era originario de la zona conocida como «la cabeza del puente del Río Miel», en ese municipio.

Entre los cuatro lesionados se encuentran Orelxis, quien permanece hospitalizado en condición grave, y Camilo, «El Panadero», que también resultó herido al intentar rescatar a las víctimas. Ambos fueron trasladados al Hospital General Octavio de la Concepción y de la Pedraja, en Baracoa, donde reciben atención médica, según el perfil «Coterráneo Anibal Ferrand».

Se desconoce la identidad de las otras personas que sufrieron heridas.

Hasta el momento, las autoridades cubanas no han publicado un comunicado oficial sobre los hechos. Toda la información ha trascendido en redes sociales, principalmente Facebook, donde grupos y páginas informativas han difundido el suceso, lo que es recurrente cuando se registran accidentes en Cuba, sobre los que el régimen suele guardar silencio.

Además del dolor de la familia, amigos y conocidos de las víctimas por la pérdida, el hecho ha conmocionado a la comunidad de Saibá y a pobladores de Baracoa.

Este tipo de accidente responde a un patrón de riesgo documentado en espacios confinados. Durante la limpieza de pozos pueden acumularse gases como metano y sulfuro de hidrógeno, que desplazan el oxígeno y provocan pérdida de conciencia en segundos. El uso de motobombas de combustión interna agrava el peligro al consumir el oxígeno disponible y generar monóxido de carbono. Es frecuente que quienes acuden al rescate sin protección también resulten víctimas, como ocurrió en este caso.

También se han registrado incidentes por caídas y ahogamientos en pozos. En 2024, un soldado rescató a un hombre que quedó atrapado en uno y estuvo a punto de morir en el municipio Mantua, en Pinar del Río.

Un año antes, el campesino Fernando Herrera Ramírez limpiaba un pozo en el municipio Frank País, en Holguín, cuando ocurrió un derrumbe que casi lo dejó sepultado. Bomberos y rescatistas lo sacaron con vida luego de haber permanecido casi 28 horas enterrado a 12 metros de profundidad.

Lamentablemente, no corrieron igual suerte dos jóvenes que cayeron a un pozo en Monte Alto, en la localidad de Mir, también en Holguín, y murieron ahogados.