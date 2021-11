Cardi B causa furor con su extravagante look en los American Music Awards 2021

Cardi B Foto © Instagram / Cardi B

Parece que Cardi B tiene una debilidad por los looks más extravagantes y excéntricos porque no desaprovecha una cita para romper internet con sus elecciones de vestuario. Cuando parecía que lo habíamos visto todo con el look negro de Balenciaga que lució Kim Kardashian para la Gala MET de este año, llega la rapera a la alfombra roja de los American Music Awards 2021 e impacta al mundo con una máscara dorada y unos pendientes extragrandes.

Este fin de semana se celebró en el Microsoft Theater de Los Ángeles los AMAS, una entrega de premios en la que Cardi B asistió no solo en calidad de nominada, sino también de anfitriona, y teniendo en cuenta su importante papel en esta ceremonia, parece que no quiso dejar indiferente a nadie con sus estilismos.

La intérprete de "I Like It" lució diferentes looks a lo largo de la noche, pero sin duda fue el que llevó de Daniel Roseberry de Schiaparelli el que más llamó la atención. El estilismo consistía en llevar un vestido negro con un escote de corazón, guantes y un velo negro, pero el detalle que daba el toque extravagante era la máscara de ópera dorada y los pendientes XXL en el mismo color.

Con este despampanante look fue imposible que pasara desapercibida y desde luego los internautas se quedaron a cuadros al ver a la artista pasear así en la alfombra roja.

A lo largo de la noche, Cardi B lució hasta siete looks.

Pero la neoyorquina no solo fue anfitriona en esta noche de premios, también se llevó la estatuilla a 'Mejor Canción de Hip Hop' por su "Up". ¡Felicidades!

¿Qué te parece el look que llevó Cardi B?

