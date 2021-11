Wisin se convierte en padre por cuarta vez: "Un niño saludable que llegó en el momento correcto"

Wisin y su esposa Yomaira vuelven a ser padres Foto © Instagram / Wisin

El reguetonero puertorriqueño Wisin -cuyo nombre real es Juan Luis Morera Luna- se ha convertido en padre por cuarta vez tras el nacimiento de su hijo Daniel, fruto de su matrimonio con Yomaira Ortiz.

Fue este domingo 21 de noviembre cuando el artista urbano anunció la llegada de su hijo al mundo con un precioso mensaje en las redes sociales en el que recordó uno de los capítulos más duros de su vida, la muerte de su hija Victoria, que falleció en 2016 un mes después de que naciese debido a que padecía el síndrome trisomía 13.

"Les confiese que en el 2016 entendí que no es a mi manera sino a la de Dios. Que no es como yo diga, que es lo que diga el Caballero de la Cruz", comenzó diciendo el intérprete de éxitos como "Mayor que yo". "Después de dudar, creer, llorar, reír, ayer a las 3.21 PM Dios nuevamente marca mi vida sin merecer absolutamente nada. Gracias por tu misericordia, nunca pedí belleza, nunca pedí que fuera niña o niño, solo pedía por salud y por misericordia todos los días", agregó Wisin, que también le dedicó unas bellas palabras a su esposa, de la que dijo que es una guerrera y le dio las gracias por enseñarle con hechos y no palabras.

"Daniel, un niño saludable que llegó en el momento correcto para bendecir nuestra familia", concluyó, junto a la foto en la que aparecen sus hijos Yelena y Dylan con el recién nacido.

Las felicitaciones para la familia no se hicieron esperar y además de miles de seguidores, otros colegas del mundo de la música le dieron la enhorabuena por su reciente paternidad.

Yandel escribió: "¡Que felicidad hermano Dios es bueno!". Don Omar, Ozuna, Rauw Alejandro, Carlos Vives, Rosalía o Luis Fonsi, son algunos de los muchos rostros reconocidos que también le felicitaron por la llegada de su hijo.

Fue el Día de los Padres cuando el integrante del icónico dúo urbano Wisin y Yandel dio a conocer la noticia de que estaban esperando otro hijo.

El matrimonio, que contrajo nupcias en 2008, también son papás de Yelena y Dylan, de 12 y 13 años, que aparecen junto a su hermanito en la foto que colgó su papá para anunciar su nacimiento. ¡Enhorabuena, familia!

